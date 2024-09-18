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國土法衝擊大 許宇甄3主張提修法施行日期展延2年

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
「國土計畫法」近期鬧得沸沸揚揚，受到各界熱議，國民黨立委許宇甄對此表示，她已提案修法，將國土計畫法施行日期「展延2年」。圖／聯合報系資料照
「國土計畫法」近期鬧得沸沸揚揚，受到各界熱議，國民黨立委許宇甄對此表示，她已提案修法，將國土計畫法施行日期「展延2年」。圖／聯合報系資料照

國土計畫法」近期鬧得沸沸揚揚，受到各界熱議。國民黨立委許宇甄對此表示，該法通過後，縣市發展受到阻礙，農地價格也會下跌，農民損失慘重，中央政府卻未制定補償方案，國土計畫法若貿然施行，必定衝擊農業縣市，使農民無法翻身。她已提案修法，將國土計畫法施行日期「展延2年」。

許宇甄指出，以雲林縣為例，國土計畫法將雲林縣8成土地畫分為農一、農二，大大限制雲林縣未來的發展，更限縮了農民對於農地的使用權，造成財產權損失，引起農民極大不滿，中央政府不應忽視縣市政府和農民的聲音，應下鄉多聽意見，暫緩施行。

許宇甄批，中央政府要求雲林縣承擔國家的糧食安全，卻罔顧農民權益，農民配合政府法規，卻蒙受鉅額損失，非常不公平，這個問題中央政府一定要解決。

許宇甄表示，她有3個重點主張，首先他已提案修法，將國土計畫法施行日期展延2年，讓農業縣市有更長的時間準備，並有充足時間跟民眾說明溝通；其二，農業部應針對受限制且有實際耕作的農地給予對地補償，每公頃10萬元；最後，中央政府應盡速制定完整配套措施，以減少農業縣市及農民損失。

國土計畫法 許宇甄 農民

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