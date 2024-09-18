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白珮茹疑涉助理費案 國民黨團呼籲司法勿輕易羅織或臆測

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨籍新北市議員白珮茹涉嫌助理費問題今遭搜索，消息一出震驚各界。記者邱德祥／攝影
國民黨籍新北市議員白珮茹涉嫌助理費問題今遭搜索，消息一出震驚各界。記者邱德祥／攝影

國民黨籍新北市議員白珮茹涉嫌助理費問題今遭搜索，消息一出震驚各界。新北市議會國民黨團表示，目前還未連繫到白本人，會持續了解相關情況；白問政認真負責，積極反應地方民意，呼籲司法毋枉毋縱，不能輕易羅織或臆測罪名，要基於事實調查及審理，避免政治力介入。

白珮茹疑因助理費，今天遭士林地檢署搜索其位在汐止區康寧街的服務處，由於目前專案執行中，檢方尚不便說明相關案由及內容，將待搜索後說明。同黨議員都錯愕，認為白有為有守、做人正直，且做事非常小心，家境又優渥，不可能去做這種事情，不過一切尊重司法；截稿前白均手機關機未回應。

新北市議會國民黨團回應，目前還沒有聯繫到白珮茹本人，關於檢調搜索服務處的原因會持續了解狀況。白長期在議會問政認真負責，積極反應地方民意，呼籲司法毋枉毋縱，不能輕易羅織或臆測罪名，務必基於事實進行調查及審理，避免政治力介入，以為司法公信。

針對國民黨籍新北市議員白珮茹遭搜索一事，新北市議會國民黨團表示，目前還未連繫到白珮茹本人，會持續了解相關情況。圖／新北市議會國民黨團提供
針對國民黨籍新北市議員白珮茹遭搜索一事，新北市議會國民黨團表示，目前還未連繫到白珮茹本人，會持續了解相關情況。圖／新北市議會國民黨團提供

司法 白珮茹

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