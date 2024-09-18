民眾黨要求電價報告 吳思瑤批又要回到政治綁架專業

民眾黨立法院黨團要求行政院應就漲電價赴立院進行報告。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，電價審議要回歸專業，上會期朝野聯手一起達成共識修訂電業法，將電價審議委員會擴大民間代表參與，才剛過三個月，又要回到政治綁架電價，民眾黨失意了嗎？

吳思瑤指出，立法院上會期修正電業法49條，是藍綠白聯手一起達成共識，將審議委員會擴大民間代表參與，所以應當讓電價回歸專業，不是政治綁架電價，非常訝異，上會期剛修正的法律案，新會期還沒開始，民眾黨又打電價議題，要求電價調漲前要有立法院專案報告，這不是回到政治綁架專業嗎？

「民眾黨失憶了嗎？」吳思瑤說，立法院攻防，對電價審議委員會說三道四，不樂見這樣狀況，電力、電價、能源政策都是專業，民眾黨顯然是又選錯戰場，不樂見這樣狀況。