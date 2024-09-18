快訊

更新注意！iPad Pro陷iPadOS 18升級「死機變磚」災情 網曝蘋果直營店即刻救援

爆炸呼叫器台灣製造？業主否認，但網友瘋狂洗版「消滅真主黨」

京華城建照疑先上車後補票 簡舒培秀證據：建管處9月就核准

聽新聞
0:00 / 0:00

內政部堅持國土計畫法依法行政 劉世芳說3次「多溝通」

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
國土計畫法面對來自中央地方的互槓，內政部長劉世芳強調「依法行政」，並說了3次的「多溝通」。記者黑中亮／攝影
國土計畫法面對來自中央地方的互槓，內政部長劉世芳強調「依法行政」，並說了3次的「多溝通」。記者黑中亮／攝影

國土計畫法預計明年4月30日公告實施，面對來自中央地方的互槓，中央部會也有意見分歧，內政部劉世芳上午堅定立場就是「依法行政」，但也說了3次的「多溝通」，強調明年5月以前，「我們保持溝通，謝謝！」明年4月30日前，相關子法已經陸續公布當中。

內政部長劉世芳上午出席「921地震25周年災害防救暨人道救援國際研討會」時指出，國土計畫法在10年前馬英九總統時期就已經公佈，10年來遇到很多溝通上面的困擾，目前就盡量持續溝通，能夠讓它如期上路，是內政部依法行政上面的最大的目標。

劉世芳強調，國土計畫法在內政部主管的部分，相關配套跟子法的進度按照期程，都已經沒有問題，而且內政部也都陸續在公告各項子法當中，按照內政部依法行政的方向，各方不妨看一下內政部的預告就知道了。

對於跨部會議中裡面，有一些委員也有談到說那個好像沒有做事前民調，劉世芳頻說，「我們多溝通，保持溝通，謝謝！明年5月一樣，我們保持溝通」，內政部的立場一樣就是「依法行政」。

國土計畫法面對來自中央地方的互槓，內政部長劉世芳強調「依法行政」，並說了3次的「多溝通」。記者黑中亮／攝影
國土計畫法面對來自中央地方的互槓，內政部長劉世芳強調「依法行政」，並說了3次的「多溝通」。記者黑中亮／攝影

內政部 劉世芳 溝通

延伸閱讀

劉世芳：國土法如期上路是最大目標 持續溝通

警政署多管齊下 積極提升員警身心健康

提升空勤救援能量 劉世芳：持續強化機隊訓練

提升空中救援量能 劉世芳要求強化駐地硬體設備整修

相關新聞

死刑若遭解釋違憲 藍營擬封殺主張廢死大法官被提名人

「廢死釋憲案」將在本月20日宣判最終結果，藍營預期，多數現任大法官廢死立場鮮明，恐做成廢死結論。國民黨立委表示，一旦大法...

白珮茹疑涉助理費案 同事錯愕曝超狂家境：不可能

國民黨籍新北市議員白珮茹涉嫌助理費問題今遭搜索，同黨議員都錯愕，認為白有為有守、做人正直，且做事非常小心，家境又優渥，不...

死刑釋憲案本周出爐 審議民主成果仍逾8成反對廢死

死刑存廢釋憲案預計本周宣判。中華人權協會與台灣審議民主協會今舉行記者會公布審議民主公民會議成果。調查發現，參與公民審議會...

父為創黨元老...許家蓓癌逝 民進黨巿黨部主委：痛失戰將

民進黨籍台北市議員許家蓓今病逝，據了解，幾個月前因發現罹患子宮內膜癌，積極治療仍不敵病情，今清晨病逝享年47歲。民進黨北市黨部...

卜睿哲籲綠表明無意追求獨立 李彥秀：戳破了國王新衣

美國在台協會前主席卜睿哲16日發表文章，強調美台雙方都應該盡力避免讓中共領導人認為戰爭是「唯一」選項，特別是執政的民進黨...

民眾黨團嗆要漲電價先來報告 要求卓榮泰報告電價政策

立法院新會期開議在即，民眾黨團總召黃國昌今天說，有幾件事情必須優先處理，包括行政院立即公布國家傳播通訊委員會（NCC）組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。