內政部堅持國土計畫法依法行政 劉世芳說3次「多溝通」

國土計畫法預計明年4月30日公告實施，面對來自中央地方的互槓，中央部會也有意見分歧，內政部長劉世芳上午堅定立場就是「依法行政」，但也說了3次的「多溝通」，強調明年5月以前，「我們保持溝通，謝謝！」明年4月30日前，相關子法已經陸續公布當中。

內政部長劉世芳上午出席「921地震25周年災害防救暨人道救援國際研討會」時指出，國土計畫法在10年前馬英九總統時期就已經公佈，10年來遇到很多溝通上面的困擾，目前就盡量持續溝通，能夠讓它如期上路，是內政部依法行政上面的最大的目標。

劉世芳強調，國土計畫法在內政部主管的部分，相關配套跟子法的進度按照期程，都已經沒有問題，而且內政部也都陸續在公告各項子法當中，按照內政部依法行政的方向，各方不妨看一下內政部的預告就知道了。