快訊

更新注意！iPad Pro陷iPadOS 18升級「死機變磚」災情 網曝蘋果直營店即刻救援

爆炸呼叫器台灣製造？業主否認，但網友瘋狂洗版「消滅真主黨」

京華城建照疑先上車後補票 簡舒培秀證據：建管處9月就核准

影／死刑存廢審議式民調 8成以上民意反對廢死

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
由中華人權協會與台灣審議民主協會所共同推動舉辦「死刑存廢全民參與─審議民主公民會議」上午舉行記者會發布民調結果。記者杜建重／攝影
由中華人權協會與台灣審議民主協會所共同推動舉辦「死刑存廢全民參與─審議民主公民會議」上午舉行記者會發布民調結果。記者杜建重／攝影

憲法法庭關於進行死刑違憲爭議案，大法官將在近期以憲法判決之方式加以決定。由中華人權協會與台灣審議民主協會所共同推動舉辦「死刑存廢全民參與─審議民主公民會議」，上午舉行記者會發布本次審議式民調的最後成果，民調顯示有8成以上民意表達反對廢除死刑的看法。

審議民主的調查結果發現，參與公民會議後，主張廢死者從17%大幅降為9.2%，反對「廢除死刑」者由81.6％微幅下降到80.2％，而未表態者由1.4%提升至10.6%。此結果顯示，反對「廢除死刑」者超過8成，與參與審議會議公民的前測以及全體大樣本的結果相同。

公民審議會議後，其他數項重點民意之結果發生變動：對於「只有故意殺人始得處死」，贊成者從75.9%降為59.6%；對於「以終身監禁不得假釋代替死刑」，贊成者從43.3%降為34.1%。顯示民眾吸收了大量司法實務資訊後，對調整死刑這樣基本法制態度審慎，尤其知悉現行「無期徒刑」並非所謂終身監禁，且終身監禁面臨違憲爭議和實務面不少難題，更是如此。

本次成果發表會由中華人權協會理事長高思博主持，前司法院副院長蘇永欽引言，台灣審議民主協會理事長朱雲鵬教授、政大教授廖元豪、中研院教授楊文山進行結果分析。本計畫於今年5月20日啟動，6月20日完成第一階段大樣本民調，7月13日進行第二階段審議式公民會議並進行後測。

高思博表示，本次審議式民主計畫最後成果顯示，經過專家解說、意見討論後，民眾對於維持死刑的看法具有高度共識，贊成廢死者甚至有「再思考」的趨勢，整體而言立場溫和，兩端意見減少。本次調查最主要的發現是，經過審議會議後，反對廢死者的比例維持在80%左右，反而是支持廢死者明顯減少，轉為不表態，可見廢死與否，對民眾而言，仍屬於過度理想化的概念，需要停一停。

前司法院副院長蘇永欽說明民眾對死刑存廢的調查結果。記者杜建重／攝影
前司法院副院長蘇永欽說明民眾對死刑存廢的調查結果。記者杜建重／攝影
「死刑存廢全民參與─審議民主公民會議」發布記者會由中華人權協會理事長高思博（左三）主持，前司法院副院長蘇永欽（中）引言，台灣審議民主協會理事長朱雲鵬（右一）教授、政大教授廖元豪（左二）、中研院教授楊文山（右二）進行結果分析。記者杜建重／攝影
「死刑存廢全民參與─審議民主公民會議」發布記者會由中華人權協會理事長高思博（左三）主持，前司法院副院長蘇永欽（中）引言，台灣審議民主協會理事長朱雲鵬（右一）教授、政大教授廖元豪（左二）、中研院教授楊文山（右二）進行結果分析。記者杜建重／攝影
「死刑存廢全民參與─審議民主公民會議」上午舉行記者會發布民調成果，結果顯示有8成以上民意表達反對廢除死刑的看法。記者杜建重／攝影
「死刑存廢全民參與─審議民主公民會議」上午舉行記者會發布民調成果，結果顯示有8成以上民意表達反對廢除死刑的看法。記者杜建重／攝影
廢死應由誰決定？調查結果顯示，對於「廢除死刑應該由公民投票或立法院制訂法律來決定」，仍為大多數民眾的意見。記者杜建重／攝影
廢死應由誰決定？調查結果顯示，對於「廢除死刑應該由公民投票或立法院制訂法律來決定」，仍為大多數民眾的意見。記者杜建重／攝影

廢死 廢除死刑

延伸閱讀

死刑釋憲案本周出爐 審議民主成果仍逾8成反對廢死

37死囚命運將揭曉…死刑違不違憲？憲法法庭9月20日公布結果

死刑釋憲案 憲法法庭預計本週宣判

影／大安園區設媽祖雕像違憲？台中民團今聚市府不支持

相關新聞

死刑若遭解釋違憲 藍營擬封殺主張廢死大法官被提名人

「廢死釋憲案」將在本月20日宣判最終結果，藍營預期，多數現任大法官廢死立場鮮明，恐做成廢死結論。國民黨立委表示，一旦大法...

白珮茹疑涉助理費案 同事錯愕曝超狂家境：不可能

國民黨籍新北市議員白珮茹涉嫌助理費問題今遭搜索，同黨議員都錯愕，認為白有為有守、做人正直，且做事非常小心，家境又優渥，不...

死刑釋憲案本周出爐 審議民主成果仍逾8成反對廢死

死刑存廢釋憲案預計本周宣判。中華人權協會與台灣審議民主協會今舉行記者會公布審議民主公民會議成果。調查發現，參與公民審議會...

父為創黨元老...許家蓓癌逝 民進黨巿黨部主委：痛失戰將

民進黨籍台北市議員許家蓓今病逝，據了解，幾個月前因發現罹患子宮內膜癌，積極治療仍不敵病情，今清晨病逝享年47歲。民進黨北市黨部...

卜睿哲籲綠表明無意追求獨立 李彥秀：戳破了國王新衣

美國在台協會前主席卜睿哲16日發表文章，強調美台雙方都應該盡力避免讓中共領導人認為戰爭是「唯一」選項，特別是執政的民進黨...

民眾黨團嗆要漲電價先來報告 要求卓榮泰報告電價政策

立法院新會期開議在即，民眾黨團總召黃國昌今天說，有幾件事情必須優先處理，包括行政院立即公布國家傳播通訊委員會（NCC）組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。