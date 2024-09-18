影／死刑存廢審議式民調 8成以上民意反對廢死

憲法法庭關於進行死刑違憲爭議案，大法官將在近期以憲法判決之方式加以決定。由中華人權協會與台灣審議民主協會所共同推動舉辦「死刑存廢全民參與─審議民主公民會議」，上午舉行記者會發布本次審議式民調的最後成果，民調顯示有8成以上民意表達反對廢除死刑的看法。

審議民主的調查結果發現，參與公民會議後，主張廢死者從17%大幅降為9.2%，反對「廢除死刑」者由81.6％微幅下降到80.2％，而未表態者由1.4%提升至10.6%。此結果顯示，反對「廢除死刑」者超過8成，與參與審議會議公民的前測以及全體大樣本的結果相同。

公民審議會議後，其他數項重點民意之結果發生變動：對於「只有故意殺人始得處死」，贊成者從75.9%降為59.6%；對於「以終身監禁不得假釋代替死刑」，贊成者從43.3%降為34.1%。顯示民眾吸收了大量司法實務資訊後，對調整死刑這樣基本法制態度審慎，尤其知悉現行「無期徒刑」並非所謂終身監禁，且終身監禁面臨違憲爭議和實務面不少難題，更是如此。

本次成果發表會由中華人權協會理事長高思博主持，前司法院副院長蘇永欽引言，台灣審議民主協會理事長朱雲鵬教授、政大教授廖元豪、中研院教授楊文山進行結果分析。本計畫於今年5月20日啟動，6月20日完成第一階段大樣本民調，7月13日進行第二階段審議式公民會議並進行後測。