聽新聞
0:00 / 0:00
許家蓓罹癌治療原有好轉仍離世 簡舒培：先協助處理後事
台北市議員、民進黨議會總召許家蓓今凌晨因子宮內膜癌惡化，導致多重器官衰竭不幸病逝，同黨議員簡舒培今受訪表示，許地方上服務認真、私下人緣也很好，治療過程原有好轉，許也規畫康復後要加入防癌志工，如今離世，大家都很不捨，黨團將先協助家人處理後事，總召部分後續也會開會討論。
「我們不只是同期議員、也是同期助理。」簡舒培哽咽表示，雖然許是政二代，但她待人親切，對朋友也很好、誠懇，兩人交情也都很好，更互相到對方選區輔選，許認真服務態度，也深受在地民眾喜愛，連續三屆當選議員，思底下也和議會同事也都很好，這段時間包含她、王閔生、陳慈慧、顏若芳、陳怡君都陪伴在她身邊。
由於許家蓓為該會期總召，未來是否會換人。簡舒培說，許在五、六月生病時，有特別拜託她幫忙處理一些黨團工作，由於許離世，黨團這邊後續也會來討論，但現階段議會黨團會先協助許的家人處理後事，「也希望認識家蓓的朋友祝福她無病痛當小天使。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言