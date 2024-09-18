許家蓓罹癌治療原有好轉仍離世 簡舒培：先協助處理後事

台北市議員、民進黨議會總召許家蓓今凌晨因子宮內膜癌惡化，導致多重器官衰竭不幸病逝，同黨議員簡舒培今受訪表示，許地方上服務認真、私下人緣也很好，治療過程原有好轉，許也規畫康復後要加入防癌志工，如今離世，大家都很不捨，黨團將先協助家人處理後事，總召部分後續也會開會討論。

「我們不只是同期議員、也是同期助理。」簡舒培哽咽表示，雖然許是政二代，但她待人親切，對朋友也很好、誠懇，兩人交情也都很好，更互相到對方選區輔選，許認真服務態度，也深受在地民眾喜愛，連續三屆當選議員，思底下也和議會同事也都很好，這段時間包含她、王閔生、陳慈慧、顏若芳、陳怡君都陪伴在她身邊。

由於許家蓓為該會期總召，未來是否會換人。簡舒培說，許在五、六月生病時，有特別拜託她幫忙處理一些黨團工作，由於許離世，黨團這邊後續也會來討論，但現階段議會黨團會先協助許的家人處理後事，「也希望認識家蓓的朋友祝福她無病痛當小天使。」