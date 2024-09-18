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劉世芳：國土法如期上路是最大目標 持續溝通

中央社／ 記者蕭博陽
對預計明年上路的國土計畫法，內政部長劉世芳今天接受媒體聯訪說，國土法10年前就公布，10年來有很多溝通困擾，將持續溝通。圖／報系資料照片
對預計明年上路的國土計畫法，內政部長劉世芳今天接受媒體聯訪說，國土法10年前就公布，10年來有很多溝通困擾，將持續溝通。圖／報系資料照片

對預計明年上路的國土計畫法，內政部長劉世芳今天接受媒體聯訪說，國土法10年前就公布，10年來有很多溝通困擾，將持續溝通，讓國土法如期上路是內政部依法行政最大目標。

國土計畫法民國114年4月上路，民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠等人今天舉辦「國土計畫法，展延重調整，再起步更穩固」記者會；劉世芳今天到南投縣竹山鎮內政部消防署訓練中心出席921地震25週年災害防救暨人道救援國際研討會，會前接受媒體聯訪。

媒體提問國土法明年上路但目前仍有爭議，劉世芳表示，會多溝通、保持溝通，內政部立場就是依法行政並多溝通，國土法在內政部主管方面都已沒問題，且陸續公告子法。

「聯合報」今天報導，政務委員劉鏡清、陳金德月初召開跨部會，陳金德針對近期國土法上路前爭議詢問與會者做過各部會民調嗎；對此，劉世芳回應媒體詢問此事表示，國土計畫法10年前、前總統馬英九執政時期就已公布，10年來有很多溝通困擾，將盡量持續溝通，讓國土計畫法如期上路，是內政部依法行政最大目標。

媒體欲詢問，如果國土法實施前仍有縣市政府未提交國土功能分區圖草案的配套措施，劉世芳尚未等完整提問即表示「我不知道，因為你講的是如果」，內政部會依照應處理的依法行政方向來走，且相關子法已陸續公布當中，請看內政部預告就知道。

縣市政府須提送國土功能分區圖草案至內政部審議，但南投縣政府等幾個縣市尚未提送，縣府日前指出，內政部國土管理署應先完成相關子法立法，並完整說明對民眾權益影響，民眾消除疑慮並取得南投縣議會同意後，才會提報南投縣國土功能分區圖。

內政部 南投縣 溝通

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