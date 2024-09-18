許家蓓癌逝 議長戴錫欽不捨：不分黨派填補服務空缺

民進黨籍台北市議員許家蓓今天凌晨子宮內膜癌逝，台北市議長戴錫欽今早受訪表示，聽到消息感到不捨，後續的處理、辦公室等事宜，議會也會予以協助，選區部分不分黨派也會協助，對於松山、信義選區議員責任更重大。

戴錫欽今早在議會受訪表示，早上聽到消息感到遺憾不捨，其實在四、五月間就知道許家蓓的身體有狀況，大家都持續關心、治療狀況等，許也回應說很穩定，沒想到走的如此突然，針對後續的事宜，議會部分會予以協助。

戴錫欽同為松山、信義選區，他說，許家蓓是連三任的議員，不分黨派對於許的印象都是可愛小女生，問政、地方選服認真、勤跑基層都很到位，尤其他早期當議員時和許的父親共事過，突然離世，對於議會同仁、選民來說都相當不捨。

至於松山信義選區議員席次的問題，戴錫欽說，這次松信選區比較特別，立委徐巧芯、王鴻薇都到立法院，資深議員陳永德也擔任北市民政局長，對於松信的議員來說，責任是更重大，議員也會盡力做好分內事，不分黨派，建設都會積極爭取，填補空缺。