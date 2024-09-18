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3年前提農業權不聞不問 綠委今要國土計畫延緩 張麗善：感謝從善如流

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府今舉辦「國土計畫下的農業權論壇」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今舉辦「國土計畫下的農業權論壇」。記者陳雅玲／攝影

國土計畫法將在明年4月30日上路，中央、地方意見分歧，雲林縣長張麗善等人多次呼籲中央延後上路，連民進黨20名中南部綠營立委今也說應充分溝通再上路。張麗善今受訪表示，看到大家不分黨派為農民發聲，感謝大家「從善如流」。

張麗善說，她一直主張在配套措施未完善前，國土計畫不應上路，今天看到立委不分黨派為農民發聲，她相信「事緩則圓」，國土計畫法若能稍微延緩，等配套措施完整後再來上路，會比較周全，她也感謝大家「從善如流」。

雲林縣政府今舉辦「國土計畫下的農業權論壇」，邀請雲林科技大學王服清教授、成功大學張學聖特聘教授、成功大學陳汶津副教授、前農業委員會副主委陳文德、台灣大學張宏浩特聘教授、及寰域工程顧問公司總經理岳裕智等人，分別以農業權補償的正當性、核心、正義，及糧食安全、農地貢獻、農地限制等為題演講，國土署副署長徐燕興、農業部、國家發展委員會都派員參加。

張麗善表示，雲林縣在這次國土計畫法中，有66%的土地被歸為農業發展區的第一類跟第二類，對農民的權益影響甚深，雲林縣3年多前已提出農業權入法主張，但國土署、農業部不聞不問，沒有任何相關政策和方向的擬訂，3年多來，縣府在台灣大學、雲科大陸續舉辦論壇倡議，希望引起大家關注農業權如何保障土地的公平正義，並且維護農民的權益。

張麗善強調，身為農業大縣的一份子，她必須要為弱勢的農民發聲，她非常感謝所有專家學者，願意站出來為弱勢的農民爭取權益，也希望今天的發聲，能夠引起社會的共鳴，並且讓中央各部會聽到農民的心聲，這是對彼此的尊重，也關乎土地的公平和正義。

成功大學特聘教授張學聖說，國土計畫是國土邁向永續是非常關鍵的一步驟，其中農業發展地區是重中之重的關鍵，國家如何看待農業，必須要以非常嚴肅的態度來處理，目前農業的所得看起來偏低，如果將好的農地劃設出來，卻使得農民仍然是相對低收入，這在國家邁向轉型正義的過程中，是有必要多加考慮與調整的，應藉由推動國土計畫的時間，一併達成農業的支持系統。

雲林縣政府今舉辦「國土計畫下的農業權論壇」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今舉辦「國土計畫下的農業權論壇」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）多次呼籲中央延後上路，連民進黨20名中南部綠營立委今也說應充分溝通再上路，張麗善今受訪表示，看到大家不分黨派為農民發聲，感謝大家「從善如流」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）多次呼籲中央延後上路，連民進黨20名中南部綠營立委今也說應充分溝通再上路，張麗善今受訪表示，看到大家不分黨派為農民發聲，感謝大家「從善如流」。記者陳雅玲／攝影

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