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白珮茹疑涉助理費案 同事錯愕曝超狂家境：不可能

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
士林地檢署今搜索新北市議員白珮茹。圖／取自白珮茹臉書
士林地檢署今搜索新北市議員白珮茹。圖／取自白珮茹臉書

國民黨籍新北市議員白珮茹涉嫌助理費問題今遭搜索，同黨議員都錯愕，認為白有為有守、做人正直，且做事非常小心，家境又優渥，不可能去做這種事情，不過一切尊重司法。截稿前白均手機關機未回應，國民黨團也說要了解後再回應。

白珮茹疑因助理費，今天遭士林地檢署搜索其位在汐止區康寧街的服務處，由於目前專案執行中，檢方尚不便說明相關案由及內容，將待搜索後說明，消息一出也震驚各界。

新北市議員們大多錯愕，有同黨議員驚呼「怎麼會這樣？」因為白珮茹給人感覺非常正直，也是典型為民服務議員，問政不分藍綠、積極爭取建設，也與不少綠營女性議員交好。

該議員透露，白珮茹父親白添枝是農會系統出身，曾任多屆台北縣年會理事長，也因此獲邀擔任國民黨全國不分區立法委員，白從那時就跟著父親進立法院擔任助理，所以對中央法案及地方服務都很嫻熟，政治基礎功很穩。

該議員指出，他們一家都是汐止在地已久，白珮茹也已經擔任到第五屆議員，因為非常資深，也常指導後輩要注意什麼事情要小心、什麼事情可能會有法律問題；甚至政治議題上，有些年輕議員急於對總統或市長人選表態而致派系問題，她也會熱心提醒年輕議員要低調。

該議員講到最後還是不敢置信，說不定是虛驚一場，還是支持白珮茹，認為相信自家姊妹，行得正就不怕，但一切也尊重司法。另一名議員也說，白珮茹家境優渥，應不致於去弄這助理費，白常關心消防、老宅改建等議題，問政認真對事不對人。

事實上，新北過去有不少議員因為助理費問題進入司法程序，像去年藍綠都有，國民黨的黃永昌遭檢方依貪汙及洗錢罪嫌起訴，最後支付薪資總額已超過涉嫌詐領的公費助理補助款，故不構成貪汙及後續洗錢罪；民進黨的周雅玲則涉嫌與胞妹周雯瑛以人頭詐領助理費1388萬元，一審各判8月及6月徒刑，均緩刑3年，且須各支付公庫60萬元及40萬元，可上訴。

記者截稿前白珮茹均未回應，手機也關機；至於新北市國民黨團則表示，了解案情後，會再給予回應。

白珮茹 議員

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