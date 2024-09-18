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議員許家蓓癌逝 林奕華悲慟：化療中還親致電反映選民需求

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨籍台北市議員許家蓓今凌晨病逝，享年48歲。圖／取自北市議會直播畫面
民進黨籍台北市議員許家蓓今凌晨病逝，享年48歲。圖／取自北市議會直播畫面

民進黨籍台北市議員許家蓓今凌晨病逝，享年48歲。台北市副市長林奕華今天也在臉書哀痛表示「真的非常震驚和不捨」。林說，雖然先前已經知道許生病的消息，甚至許家蓓在開刀化療期間，還是會親自打電話來反映和討論選民需求，充滿熱情與行動力，即使承受病魔折磨，還是把選民服務擺第一。

由於許家蓓的父親為資深民進黨前議員許富男，林奕華說，從她還在當台北市議員的時候，就知道當時也是議員的許富男，有位非常熱血又衝勁十足的女兒許家蓓；後轉任北市教育局長更認識許家蓓，因為當時許年輕參政，不斷努力爭取選民認同，也順利新任議員。一直以來，許都非常認真為選民爭取權益，無論大事小事，總是當做最重要的事，從選民角度思考，努力為選民發聲。

讓林奕華最不捨的是，她原本聽聞許家蓓身體情況有好轉，和她通電話也感覺元氣已有恢復，今天卻忽然收到逝去的消息，實在非常震驚與難過。「願家蓓好走，在另一個世界不再有病痛」。

北市 林奕華 議員

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