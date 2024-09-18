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讓白營一席召委？林思銘：堅持國民黨的主體性

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，堅持國民黨的主體性，以國民黨委員擔任召委為原則，但也不排除跟民眾黨合作。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，堅持國民黨的主體性，以國民黨委員擔任召委為原則，但也不排除跟民眾黨合作。圖／聯合報系資料照片

立法院即將開議，國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，藍白一定會更緊密合作，監督及制衡政府各項施政。至於是否禮讓一席委員會召委給民眾黨？林思銘表示，堅持國民黨的主體性，以國民黨委員擔任召委為原則，但也不排除合作。

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，研商第二會期開議日期，藍白合作動態備受關注。林思銘表示，預算會期除著重在四大預算的審查外，還有四大人事案同意權的行使，藍白一定會更緊密的合作，監督及制衡政府各項施政。

林思銘說，國民黨一向非常尊重民意，有六成以上的民意認為不要廢死，及支持國會聽證調查權的修法，但執政黨，甚至到監察院都反對，如果執政黨還要繼續跟民意對抗，代表最高民意機關的立法院勢必會有更多衝突，希望執政黨以民意為依歸。

林思銘提到，民眾對於過去很多施政弊案包括光電、雞蛋、疫苗等，都希望能夠揭開這些「黑盒子」，但不管是監察院，還是檢調都沒有積極介入調查，這會期在野黨勢必要求司法單位積極調查、行政部門積極回應並改善。

談及召委選舉，林思銘說，國民黨還是堅持自己的主體性，以國民黨委員擔任召委為原則，如果民眾黨希望在某部分的委員會擔任召委的話，基於在野合作，當然也不排除跟民眾黨合作，但這部分還是要經過黨團大會決定。

另外，有關民眾黨主席柯文哲民意支持度下滑，林思銘說，在媒體、檢調偵辦風向的帶動下，民意對柯文哲充滿疑慮，但柯文哲有沒有罪要待司法進一步確認，如果最後柯文哲被認定無罪的話，民眾黨的支持者「小草」還是會繼續支持柯文哲。

國民黨 林思銘 柯文哲

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