國土法20綠委齊喊暫緩 張嘉郡：中央應溝通非一意孤行
「國土計畫法」預計明年4月30日上路，不過對此中央、地方意見分歧，民進黨有20名中南部立委呼籲中央適度調整時程，做好充分溝通。國民黨立委張嘉郡今日也說，中央應到基層溝通，化解農民疑慮，而非一意孤行。
針對民進黨立委呼籲暫緩國土計畫法上路，張嘉郡表示，「國土法的立意良善，我們絕對支持」，但執行內容在基層引發很多疑慮，地方政府也很為難，希望中央主政單位能多主動到基層溝通，化解基層農民的疑慮，而不是一意孤行、貿然上路。
張嘉郡強調，她多次呼籲行政院暫緩上路，也提案修法延後上路時程，是希望以時間換取空間，民進黨立委也有一樣主張，早日化解地方疑慮就早日上路，無奈行政機關聽不進基層民意，把國土大計政治化處理，絕非國家之福。
張嘉郡表示，雲林是農業大縣，她不希望倉促上路的國土法讓農業大縣變成「農業大限」，反而限制了國家的整體發展，希望行政院能懸崖勒馬，中央與地方同步攜手推動。
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