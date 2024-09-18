快訊

蝸牛小米粽釀3死 醫：植物中毒機率高、應非寄生蟲致病

遼寧艦穿越我東北海域 中共23機艦出海活動

獨／台東食物中毒3死 老婦人包「蝸牛小米粽」畫面曝光

國土法20綠委齊喊暫緩 張嘉郡：中央應溝通非一意孤行

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「國土計畫法」預計明年4月30日上路，國民黨立委張嘉郡說，中央應到基層溝通，化解農民疑慮，而非一意孤行。國民黨立委張嘉郡。圖／立委張嘉郡辦公室提供
「國土計畫法」預計明年4月30日上路，國民黨立委張嘉郡說，中央應到基層溝通，化解農民疑慮，而非一意孤行。國民黨立委張嘉郡。圖／立委張嘉郡辦公室提供

「國土計畫法」預計明年4月30日上路，不過對此中央、地方意見分歧，民進黨有20名中南部立委呼籲中央適度調整時程，做好充分溝通。國民黨立委張嘉郡今日也說，中央應到基層溝通，化解農民疑慮，而非一意孤行。

針對民進黨立委呼籲暫緩國土計畫法上路，張嘉郡表示，「國土法的立意良善，我們絕對支持」，但執行內容在基層引發很多疑慮，地方政府也很為難，希望中央主政單位能多主動到基層溝通，化解基層農民的疑慮，而不是一意孤行、貿然上路。

張嘉郡強調，她多次呼籲行政院暫緩上路，也提案修法延後上路時程，是希望以時間換取空間，民進黨立委也有一樣主張，早日化解地方疑慮就早日上路，無奈行政機關聽不進基層民意，把國土大計政治化處理，絕非國家之福。

張嘉郡表示，雲林是農業大縣，她不希望倉促上路的國土法讓農業大縣變成「農業大限」，反而限制了國家的整體發展，希望行政院能懸崖勒馬，中央與地方同步攜手推動。

張嘉郡 民進黨 溝通

延伸閱讀

雲林縣要求中央統一綠能政策 張嘉郡：應制定明確方針

雲林跨黨派主張農業權入法 張嘉郡促農業部具體回應

國土計畫法爭議！張嘉郡製作懶人包 農業部：傳遞錯誤資訊

影／調查官羅織賄選罪名？立委質疑背後有藏鏡人

相關新聞

白珮茹疑涉助理費案 同事錯愕曝超狂家境：不可能

國民黨籍新北市議員白珮茹涉嫌助理費問題今遭搜索，同黨議員都錯愕，認為白有為有守、做人正直，且做事非常小心，家境又優渥，不...

死刑釋憲案本周出爐 審議民主成果仍逾8成反對廢死

死刑存廢釋憲案預計本周宣判。中華人權協會與台灣審議民主協會今舉行記者會公布審議民主公民會議成果。調查發現，參與公民審議會...

父為創黨元老...許家蓓癌逝 民進黨巿黨部主委：痛失戰將

民進黨籍台北市議員許家蓓今病逝，據了解，幾個月前因發現罹患子宮內膜癌，積極治療仍不敵病情，今清晨病逝享年47歲。民進黨北市黨部...

許家蓓癌逝 議長戴錫欽不捨：不分黨派填補服務空缺

民進黨籍台北市議員許家蓓今天凌晨子宮內膜癌逝，台北市議長戴錫欽今早受訪表示，聽到消息感到不捨，後續的處理、辦公室等事宜，...

3年前提農業權不聞不問 綠委今要國土計畫延緩 張麗善：感謝從善如流

國土計畫法將在明年4月30日上路，中央、地方意見分歧，雲林縣長張麗善等人多次呼籲中央延後上路，連民進黨20名中南部綠營立...

考試院人事卡關衝擊國考 民進黨拿考生權益跟在野賭？

第13屆考試院8月底正式卸任，第14屆考試院卻未能即時就任，引發考試恐延宕的憂慮。為使國家考試及專業技證考試不受影響，考試院在第13屆最後一次院會，決議通過權宜措施，使院會暫能舉行，不過相關決議須待新任考試院就職後追認。然而新任考試院何時就任遙遙無期，考試院表示，首先受到衝擊的，可能是「身心障礙特考」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。