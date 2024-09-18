死刑釋憲案本周出爐 審議民主成果仍逾8成反對廢死

死刑存廢釋憲案預計本周宣判。中華人權協會與台灣審議民主協會今舉行記者會公布審議民主公民會議成果。調查發現，參與公民審議會議的公民，仍有8成以上反對廢除死刑；主張廢死者從17%大幅降為9.2%，未表態者由1.4%提升至10.6%。

中華人權協會理事長高思博指出，本次調查主要發現，經過審議會議後，反對「廢除死刑」者由81.6％微幅下降到80.2％，與參與審議會議公民的前測以及全體大樣本的結果相同；反而是支持廢死者明顯減少，轉為不表態，可見廢死與否，對民眾而言，仍屬於過度理想化的概念，需要停一停。

在公民審議會議後，對於「只有故意殺人始得處死」，贊成者從75.9%降為59.6%；對於「以終身監禁不得假釋代替死刑」，贊成者從43.3%降為34.1%。高思博指出，此結果顯示民眾吸收了大量司法實務資訊後，對調整死刑這樣基本法制態度審慎，尤其知悉現行「無期徒刑」並非所謂終身監禁，且終身監禁面臨違憲爭議和實務面不少難題，更是如此。

有關「對於重大犯罪，應重視社會及被害人家屬對於公平正義的渴望，保留法院判處死刑的選項」，參與公民在審議後有81.6％支持，而「維持死刑並沒有違反國際潮流」，也獲得80.9%的支持；雖較審議前略低，但維持大多數，且與先前大樣本結果的差異不大。

至於廢死應由誰決定，認同由大法官決定者，由14.9%同意微增加至16.3%，差異不大，可見民意對大法官是否能決定死刑存廢，多數仍不認同。對於「廢除死刑應該由公民投票或立法院制訂法律來決定」，由 81.6%同意下降至72.4%。

中華人權協會高思博理事長表示，立院開議後，將審查新任大法官被提名人，他呼籲現任大法官們要以司法公信力為最核心考量，而非執著於個人道德或價值觀，司法公信力是靠一代代的法律人接力耕耘、爭取社會廣泛支持，而非依靠特定政治力量對自己的價值觀支持而來。大法官離任時可自問，留給下一任憲法法庭的公信力是變強還是變弱？

高思博也對大法官被提名人喊話，司法積極主義不能濫用，否則將傷害司法公信力；尤其如果要依憑特定的政治力量貫徹個人價值觀，與社會價值觀對立，是自毀司法公信力之舉。

高思博也呼籲立法院，民調跟審議民主的結論皆顯示，絕大多數民眾支持死刑合憲，同時認同死刑制度有改善空間，將來不論司法判決，立院可思考在實體或程序面改善制度，讓國家的根本法律制度能更加完善。

此次成果發表會由中華人權協會理事長高思博主持，司法院前副院長蘇永欽，台灣審議民主協會理事長朱雲鵬、政大法律系副教授廖元豪、中研院研究員楊文山進行結果分析。本計畫於今年5月20日啟動，6月20日完成第一階段大樣本民調，7月13日進行第二階段審議式公民會議並進行後測。