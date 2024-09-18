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鏡民調／賴清德滿意度破五成 高卓榮泰10個百分點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
鏡新聞民調指出，賴清德總統施政滿意度破五成，高出行政院長卓榮泰約10個百分點。圖／聯合報系資料照片
鏡新聞民調指出，賴清德總統施政滿意度破五成，高出行政院長卓榮泰約10個百分點。圖／聯合報系資料照片

鏡新聞今天公最新民調顯示，賴清德總統施政滿意度過半數滿意，達54.3%，另有32.7%不滿意；行政院長卓榮泰所領導的內閣團隊滿意度則低於賴總統約10個百分點，僅有44.5%的民眾表示滿意。

鏡新聞就賴清德總統與卓榮泰內閣施政滿意度進行調查。針對賴總統施政滿意度，54.3%過半數的民眾表示滿意（15.1%非常滿意、39.2%還算滿意）、32.7%民眾表示不滿意（18.9%不太滿意、13.8%非常不滿意）、13.0%未表態。對於卓榮泰所領導的內閣團隊滿意度調查，有44.5%的民眾表示滿意（9.3%非常滿意、35.2%還算滿意）、33.2%民眾表示不滿意（22.2%不太滿意、11.0%非常不滿意）、22.3%未表態。

對於立法院各黨立委表現滿意度調查，針對民進黨立委整體表現，有46.9%民眾表示滿意（9.2%非常滿意、37.7%還算滿意）、43.6%不滿（26.6%不太滿意、17.0%非常不滿意）、9.4%未表態。對於國民黨立委整體表現，認為滿意的有36.1%（3.9%非常滿意、32.2%還算滿意）、不滿意仍五成為53.1（34.2%不太滿意、18.9%非常不滿意）。

至於民眾黨立委整體表現滿意度26.2%（3.8%非常滿意、22.4%還算滿意）、不滿意接近六成為59.6%（30.6%不太滿意、29.0%非常不滿意），14.2%未表態。

綠藍白三黨立委表現滿意度為民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低；不滿意度仍然為民眾黨最高、國民黨第二，民進黨最低。不過，柯文哲羈押禁見後，民眾黨風雨飄搖，白委滿意度26.2%略升2.6個百分點、不滿意度59.6%下降3.7個百分點；同時，與前次調查相比，在柯案偵辦如火如荼之際，賴總統與卓內閣施政滿意度並未獲得更多支持。

本調查由鏡新聞規畫，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自9月14日至9月16日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機544人，共1087份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權。

內閣 國民黨 民眾黨

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