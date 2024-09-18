綠委籲國土法調整上路時程 侯友宜盼中央重視地方聲音
國土計畫法將在明年4月30日上路，不過中央、地方意見分歧，連民進黨20名中南部綠營立委也呼籲中央應該適度調整時程，做好充分溝通。新北市長侯友宜今天表示，希望中央重視地方聲音，新北市會按照國土計畫法好好做好溝通，跟中央通力合作。
國土計畫法牽涉土地利益與價值分配，地主與農民憂心城鄉發展可能更失衡。民進黨立委蔡易餘等人，今天也將舉行「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會，呼籲中央調整時程
侯友宜今天受訪表示，國土計畫法實施前，相信地方政府都接收到很多聲音，他也連續兩次在行政院會，針對地方所有疑慮都已表達過了。
侯友宜說，希望中央重視地方聲音，期待大家共同面對這個問題，讓國土計畫法更周全，這次不管民意代表反映，還是我們都已經反應，新北市會按照國土計畫法做好溝通，跟中央通力合作。
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