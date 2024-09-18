綠委籲國土法調整上路時程 侯友宜盼中央重視地方聲音

第13屆考試院8月底正式卸任，第14屆考試院卻未能即時就任，引發考試恐延宕的憂慮。為使國家考試及專業技證考試不受影響，考試院在第13屆最後一次院會，決議通過權宜措施，使院會暫能舉行，不過相關決議須待新任考試院就職後追認。然而新任考試院何時就任遙遙無期，考試院表示，首先受到衝擊的，可能是「身心障礙特考」。

2024-09-18 10:48