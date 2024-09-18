許家蓓今凌晨子宮內膜癌逝 民進黨黨團：抗癌辛苦仍樂觀

台北市黨團今早發布新聞稿，北市議會民進黨團總召許家蓓於9月18日凌晨2點25分罹患子宮內膜癌病逝。

民進黨團表示，許家蓓於今年5月確診子宮內膜癌，並在馬偕醫院接受治療，許家蓓議確診癌症後，全心全意投入治療。抗癌的過程即便辛苦，但她仍以樂觀態度面對、不放棄治療，許家蓓議員原規劃康復後投入抗癌公益活動，擔任志工等，希冀共同推動癌症防治。

黨團表示，對於許家蓓的離世，許家蓓議員團隊及家人感謝外界的關心及鼓勵，台北市議會民進黨團刻正協助後續治喪事宜。

許家蓓於2014年以21444票之第二高票當選松山信義區台北市議員，當時為該選區最年輕的市議員。許家蓓議員分別於2014、2018、2022年三度當選議員，三屆議員任期，地方建設及服務案件近萬件，勤跑基層讓選民留下深刻印象，打破政二代刻板印象。

許家蓓關注青年、動保、銀髮、婦幼等政策，上任後推動全國首創「共融式遊樂場」，讓0歲到99歲的大朋友小朋友、身心障礙或行動不便的孩童也有遊樂的權利。共融式遊樂場於台北市擔任領頭羊推動後，在全國各縣市開枝散葉，造福孩童。同時也推動全市公有公廁全面加裝扶手及求助鈴、推動老公寓加裝電梯及都市更新等。