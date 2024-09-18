快訊

蝸牛小米粽釀3死 醫：植物中毒機率高、應非寄生蟲致病

遼寧艦穿越我東北海域 中共23機艦出海活動

獨／台東食物中毒3死 老婦人包「蝸牛小米粽」畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

許家蓓今凌晨子宮內膜癌逝 民進黨黨團：抗癌辛苦仍樂觀

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員許家蓓（右）去年陪同北市第三選區補選立委候選人吳怡農車隊掃街。本報資料照片
北市議員許家蓓（右）去年陪同北市第三選區補選立委候選人吳怡農車隊掃街。本報資料照片

北市黨團今早發布新聞稿，北市議會民進黨團總召許家蓓於9月18日凌晨2點25分罹患子宮內膜癌病逝。

民進黨團表示，許家蓓於今年5月確診子宮內膜癌，並在馬偕醫院接受治療，許家蓓議確診癌症後，全心全意投入治療。抗癌的過程即便辛苦，但她仍以樂觀態度面對、不放棄治療，許家蓓議員原規劃康復後投入抗癌公益活動，擔任志工等，希冀共同推動癌症防治。

黨團表示，對於許家蓓的離世，許家蓓議員團隊及家人感謝外界的關心及鼓勵，台北市議會民進黨團刻正協助後續治喪事宜。

許家蓓於2014年以21444票之第二高票當選松山信義區台北市議員，當時為該選區最年輕的市議員。許家蓓議員分別於2014、2018、2022年三度當選議員，三屆議員任期，地方建設及服務案件近萬件，勤跑基層讓選民留下深刻印象，打破政二代刻板印象。

許家蓓關注青年、動保、銀髮、婦幼等政策，上任後推動全國首創「共融式遊樂場」，讓0歲到99歲的大朋友小朋友、身心障礙或行動不便的孩童也有遊樂的權利。共融式遊樂場於台北市擔任領頭羊推動後，在全國各縣市開枝散葉，造福孩童。同時也推動全市公有公廁全面加裝扶手及求助鈴、推動老公寓加裝電梯及都市更新等。

除了議會問政外，許家蓓也積極經營地方，勤跑基層，自上任第一屆，便持續辦理公益義剪活動、免費法律資訊、親子活動等回饋鄉里，許家蓓以親和、勤奮的形象及服務，在地方累積好風評。

北市議員許家蓓因子宮內膜癌今天凌晨過世，她昨天臉書仍貼文祝大家中秋節快樂。圖／取自許家蓓臉書
北市議員許家蓓因子宮內膜癌今天凌晨過世，她昨天臉書仍貼文祝大家中秋節快樂。圖／取自許家蓓臉書

北市 民進黨 議員

延伸閱讀

民進黨北巿巿議員許家蓓罹癌病逝 享年47歲

父為創黨元老...許家蓓癌逝 民進黨巿黨部主委：痛失戰將

北市旅館重建價值逾千億 12案將變身住宅新案銷售

北市旅館重建 飯店市場將現新樣貌

相關新聞

白珮茹疑涉助理費案 同事錯愕曝超狂家境：不可能

國民黨籍新北市議員白珮茹涉嫌助理費問題今遭搜索，同黨議員都錯愕，認為白有為有守、做人正直，且做事非常小心，家境又優渥，不...

死刑釋憲案本周出爐 審議民主成果仍逾8成反對廢死

死刑存廢釋憲案預計本周宣判。中華人權協會與台灣審議民主協會今舉行記者會公布審議民主公民會議成果。調查發現，參與公民審議會...

父為創黨元老...許家蓓癌逝 民進黨巿黨部主委：痛失戰將

民進黨籍台北市議員許家蓓今病逝，據了解，幾個月前因發現罹患子宮內膜癌，積極治療仍不敵病情，今清晨病逝享年47歲。民進黨北市黨部...

許家蓓癌逝 議長戴錫欽不捨：不分黨派填補服務空缺

民進黨籍台北市議員許家蓓今天凌晨子宮內膜癌逝，台北市議長戴錫欽今早受訪表示，聽到消息感到不捨，後續的處理、辦公室等事宜，...

3年前提農業權中央不理 綠委今要國土計畫延緩 張麗善：感謝從善如流

國土計畫法將在明年4月30日上路，中央、地方意見分歧，雲林縣長張麗善等人多次呼籲中央延後上路，連民進黨20名中南部綠營立...

考試院人事卡關衝擊國考 民進黨拿考生權益跟在野賭？

第13屆考試院8月底正式卸任，第14屆考試院卻未能即時就任，引發考試恐延宕的憂慮。為使國家考試及專業技證考試不受影響，考試院在第13屆最後一次院會，決議通過權宜措施，使院會暫能舉行，不過相關決議須待新任考試院就職後追認。然而新任考試院何時就任遙遙無期，考試院表示，首先受到衝擊的，可能是「身心障礙特考」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。