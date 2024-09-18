父為創黨元老...許家蓓癌逝 民進黨巿黨部主委：痛失戰將

民進黨籍台北市議員許家蓓今病逝，據了解，幾個月前因發現罹患子宮內膜癌，積極治療仍不敵病情，今清晨病逝享年47歲。民進黨北市黨部主委張茂楠一早受訪表示相當訝異難過與不捨。北市黨部會盡全力協助家屬料理後事。

許家蓓從2014年至今擔任北市第三選區松山信義區議員，已連任三屆，父親為民進黨創黨元老許富男，曾擔任過前立委高志鵬國會辦公室副主任、民主進步黨全國黨代表及北市黨部執行委員。

張茂楠表示，許家蓓問政認真、也是相當務實的政治人物，加上不與人爭、隨和的個性，在黨內人緣相當好。張說，他也是這一、兩月前，知道許的身體不好要進出醫院，療，只是沒想到怎麼病情惡化這麼快、急轉直下，尤其上會期，許家蓓還在議會擔任黨團總召，對於許的離世，黨內同志都感到相當不捨、難過。