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父為創黨元老...許家蓓癌逝 民進黨巿黨部主委：痛失戰將

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉／台北即時報導
許家蓓臉書於昨天中秋節貼文祝大家平安健康。圖／截自許家蓓臉書
許家蓓臉書於昨天中秋節貼文祝大家平安健康。圖／截自許家蓓臉書

民進黨籍台北市議員許家蓓今病逝，據了解，幾個月前因發現罹患子宮內膜癌，積極治療仍不敵病情，今清晨病逝享年47歲。民進黨北市黨部主委張茂楠一早受訪表示相當訝異難過與不捨。北市黨部會盡全力協助家屬料理後事。

許家蓓從2014年至今擔任北市第三選區松山信義區議員，已連任三屆，父親為民進黨創黨元老許富男，曾擔任過前立委高志鵬國會辦公室副主任、民主進步黨全國黨代表及北市黨部執行委員。

張茂楠表示，許家蓓問政認真、也是相當務實的政治人物，加上不與人爭、隨和的個性，在黨內人緣相當好。張說，他也是這一、兩月前，知道許的身體不好要進出醫院，療，只是沒想到怎麼病情惡化這麼快、急轉直下，尤其上會期，許家蓓還在議會擔任黨團總召，對於許的離世，黨內同志都感到相當不捨、難過。

至於台北市第三選區松信選區痛失一名戰將，張茂楠說，接下來民進黨在松信區少一席議員，面對2026，黨部還有一段時間可以慢慢來增補人才，有一席出缺應該會有很多人想要爭取，接下來一定會辦初選。

選舉期間，北市議員許家蓓（左一）在北市黨部主委張茂楠（左二）與陳時中（右一）陪同下，赴松山區中崙市場掃街拜票。本報資料照片
選舉期間，北市議員許家蓓（左一）在北市黨部主委張茂楠（左二）與陳時中（右一）陪同下，赴松山區中崙市場掃街拜票。本報資料照片

北市 民進黨 議員

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