為雙十國慶暖身 台灣特技團巡迴北美宣揚台打拚精神

為了慶祝雙十國慶，台灣特技團巡迴北美10大城市，結合雜技與廟會藝陣表演，宣揚台灣打拚奮鬥精神。

台灣特技團14名成員於8月29日從台灣出發，經過羅德島、紐約、密西根、芝加哥、達拉斯等美國大城，今天抵達洛杉磯，準備18日晚間演出，主題「咱的故鄉，咱的愛」。

18日演出時，觀眾席將除了有洛杉磯地區僑胞，也邀請多個國家的駐洛杉磯外交官，包括馬紹爾、立陶宛、菲律賓、瑞士、巴拉圭等總領事。

團長王希中表示，表演節目融合傳統與創新，運用八家將、三太子等元素，呈現台灣先民離鄉背井、出門在外的打拚奮鬥精神，並使用最新科技，介紹台灣在奧運會上的好表現。

王希中表示，在國外演出有不少挑戰，必須克服時差與水土不服問題；但團員都是專業特技演員，儘管身上多少有一點傷，行李箱裡都帶著藥材、藥布，做足準備，希望在舞台上演出最佳水準。

這場在南加州大洛杉磯地區的演出，由世界華人工商婦女企管協會南加分會承辦，10多個僑胞團體共同參與。王希中指出，每一站的籌備都不容易，提前3個月往返溝通，感謝各地僑胞支持。

洛杉磯站之後，台灣特技團轉往西雅圖、加拿大溫哥華演出。這是每年僑務委員會主辦的「國慶文化訪問團」活動，遴選國內優秀藝文團體赴國外演出。台灣特技團來自國立台灣戲曲學院。