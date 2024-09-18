駐教廷使館慶中秋 外籍神父解鄉愁喊台灣加油

駐教廷大使館今天舉行中秋餐會，宴請教廷官員及友台神職人員。許多曾來台服務的外籍神父、修女都表示很想念台灣，很高興有機會在羅馬吃到柚子、月餅，一解對台灣的「另類鄉愁」。

聖嘉祿兄弟會神父謝承恩（Emmanuele Silanos）接受中央社訪問時，以流利中文向台灣朋友祝賀中秋節快樂。他感性表示，他曾在台灣待過6年，「我真的很想念台灣，我想要跟台灣朋友說，台灣加油！」

今天出席貴賓包括教廷宗座圖書館總館長扎尼（Angelo Vincenzo Zani）等官員，及巴拉圭駐教廷大使多尼納（Romina Elisabeth Taboada Tonina）、馬爾他騎士團駐保加利亞大使烏蘇拉朱柯里（UrsulaZuccoli）等友台使節。

台南教區主教黃敏正日前抵達梵蒂岡參加「新任主教培訓課程」，他也應邀出席餐會。黃敏正、教廷宗座圖書館總館長扎尼分別在餐會前後帶領眾人祈禱。

駐教廷大使李世明致詞時表示，今年對使館別具意義，繼教宗方濟各（Pope Francis）去年11月22日衷心呼籲為世界和平舉行「九日敬禮」（Novena）活動後，使館立刻決定響應並展開九日敬禮三部曲，祈求天主賜予台灣海峽和世界和平。

李世明表示，九日敬禮的第一部曲是1月25日至2月2 日，前往羅馬教堂9個教堂祈禱，第二部曲是4月20日到28日，前往義大利各城市的9個教堂祈禱，第三部曲是7月6日到14日，前往歐洲9個不同國家的天主教堂祈禱。

李世明介紹，駐教廷使館接下來將有2場重要活動，第一場是10月2日將舉辦的中華民國（台灣）113週年國慶活動；第二場是響應教宗對管理人工智慧（AI）的呼籲，大使館在11月將舉辦「心信相連：台灣當代Al藝術展」（Interconnected Hearts: TaiwaneseContemporary Al Art Exhibition）。

李世明表示，「心信相連」這個展覽名稱是為了彰顯基督信仰的神聖三一，信徒以「心」跟隨上帝，以「信」倚靠上帝，合起來就是對上帝有全然的信心，他希望友台外賓對這2場活動皆能共襄盛舉。