龐培歐挺台國際參與：悔為香港做不多 盼續為台付出

美國前國務卿龐培歐今天在智庫研討會上提到，香港2020年「陷落」，他任國務卿時，最遺憾的事情之一就是未能為香港人做得更多，盼繼續為台灣民眾付出；無論明年1月誰入主白宮，美國將信守對台承諾。

聯合國大會總辯論重頭戲進入倒數7天，華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）上午舉行研討會，探討台灣在國際舞台上的角色。前總統川普任內的鷹派大將龐培歐（Mike Pompeo）出席致詞，表達對台灣爭取國際空間的支持。

他提到自己擔任國務卿時，對台政策是以「認清台灣從來不是中國一部分」為前提開展，當如實地面對現實時，事物變得清晰，政策變得單純，也能執行。其中一項關鍵作為，是盡力把台灣從中國的美中關係框架核心中脫鉤。

龐培歐回憶，每回與中國官員會晤時，台灣總是他們提到的首要議題，於是他派前國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台回應，柯拉克成為國務院訪台的最高層級官員。

「我們也完全無視中共抗議，促成美國前衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台，我們只是認清現實，我很高興這一做法在接下來的政府中得以延續，重要的是外交脫鉤是必要的，因為台灣從來不是中國的一部分」。

他說，現實就是台灣是獨立、自由、主權的國家。在中共治下的任何地區、人民及民族都無法保留權利及自由。香港陷落時，國務院聲明香港不再擁有1984年獲承諾的高度自治。

龐培歐指的是2020年中國強推「港版國安法」引發爭議，時任國務卿的他向國會報告，香港不再擁有高度自治，不足以享有美國法律下特殊待遇。

美國和西方未能保護香港自由，龐培歐說。「作為國務卿，我最遺憾的事情之一就是我們未能為香港人民做更多。我祈禱我們能繼續為各位及台灣人民做得更多、更好」。

他呼籲美國高階官員訪台，即使這會引起關注，激怒中共，使北京叫囂威脅等，但這種清晰路線將促使世界接受台灣是主權獨立國家的事實。

談到美國是否會保衛台灣，龐培歐說，美國對台承諾長久、深厚且堅定，無論11月的選舉結果如何。

今天的研討會是由哈德遜研究所與台灣聯合國協進會宣達團（TAIUNA）等單位合辦。TAIUNA成立20多年，推動台灣參與國際社會，每年籌組宣達團，在世界衛生大會期間赴日內瓦、在聯合國大會期間赴紐約等地。

宣達團榮譽顧問蔡明憲於研討會後對記者表示，今年的策略與過去不同之處在於擴大與美國國會議員接觸，期盼於美國國會山莊舉辦聯合國第2758號決議公聽會，也將與美國海軍軍官學校（United States NavalAcademy）談台美外交及國防上的互助。

宣達團訪美期間，正值美國大選進入最後廝殺階段，對於外界關注的台美關係走向，蔡明憲觀察，美國朝野對中國相當感冒，對中國越強勢、越競爭，也對美國的國家利益越有保障，相關作為包括提高關稅，要求中國保護人權等。

他預計，未來無論是川普或是賀錦麗當家，對台灣政策仍將保持穩定，確保台海和平，因為這也符合美國國家利益。