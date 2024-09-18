【專家之眼】100步笑50步—台灣糧食危機甚於日本

這幾個月來日本出現「令和米荒」，超市米一到貨，立即被搶購一空，賣場被迫實施限購措施，每人僅能購買一袋米，米價也隨之大漲，仍無法緩解缺米的現象。台灣媒體大篇幅報導日本米荒，還有人以譏諷口吻嘲笑日本。殊不知，我國縱然不缺米，但整體糧食問題遠勝於該國。

筆者在他文已經從日本稻米的供給面，探討過短缺的主因，在於人口結構劇變，導致稻米產量逐年下滑，約在十年前已出現供需失衡，進而釀成近期的米荒完美風暴。

日本在需求面亦居高不下，報章雜誌大肆報導外國旅客吃爆日本米，這類的新聞已過於誇大，整體消耗量並不算高。大家未注意的是， 日本國內消費量居高不下，才是維持需求面的主要力量。

依據農林水產省《糧食供需表》的數據，在昭和37年(西元1962年) 人均稻米年消費量曾高達130.4公斤，去年（令和5年）僅剩下56.4公斤，不可否認因為飲食西化，導致對於稻米的消費量驟減，然而單看稻米並不公平，該國不僅對稻米的消費量減少，對整體穀物消費量也在同步減少。

故應觀察稻米占所有穀類消費的比重，昭和37年巔峰時期比重達75％之譜，縱然比重一路下跌，但是到了本世紀就穩定在六成上下水準，令和五年也還有57.6％，與其他亞洲以稻米為主食的國家相比，實屬難得。而且該數據自2000年起就維持在六成的水準；連人均稻米年消費量也自2014年起，就都在57公斤以上。

該國米食消費穩定歸功於，日本的從小扎根的食農教育，2005年通過《食育基本法》，有計畫且大規模的在學校中透過體驗課程，開發各式各樣的米食料理，讓學生從小就愛上日本米食，逐漸改變消費習慣。因此，大家至日本旅遊時，會發現日本人對米食的喜愛程度。另外，日本政府還致力於將以米食為主的傳統「和食」，推廣至全世界，促進日本米外銷至各國。

反觀，我國2022年《糧食供需年報》，糧食自給率1984年56％，之後一路惡化，去年再度下降只剩下30.7％，與前期相比少了0.6%，且與日本的糧食自給率為38%相距甚遠。我稻米的人均年消費量同樣一路惡化，2001年50.1公斤，已遠不如日本近期的56.4公斤；更遑論2022年僅剩42.98公斤，為連續五年衰退，再度創下史上最低紀錄，僅為日本的四分之三。由上述數據可知，我國糧食問題更甚於日本，沉痾已達非變革不可的地步，僅稻米生產過剩，竟還有人對此沾沾自喜，訕笑日本缺米，可謂是「100步笑50步」。

政府無止盡的公糧收購，正是稻米供給爆倉的罪魁禍首。非但未檢討該制度，還有人提議加碼收購金額，變相鼓勵農民擴增種稻規模，將大幅排擠其他糧食生產，宛如救火揚沸。