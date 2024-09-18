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國土法實施 學者建議分階段 「能做縣市先做」

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導

民進黨政府官員對國土法是否如期實施意見不一，逢甲大學國際貿易系教授楊明憲提醒，國土計畫法通過十年了，二○二○年也曾延後過一次，就是要讓各縣市做國土功能分區，「還要延到什麼時候？什麼程度？」

楊明憲建議可採分階段進行，能做的縣市先做，並給予較多資源；否則，一直觀望將會動彈不得，也會影響到長期國土規畫，政府態度必須講清楚。

政大地政系教授賴宗裕表示，國土法十年來就是在分階段上路，如今進入最後一個階段最重要，兩大條件卻必須完備：一是所有子法規都要備好，並讓民眾知道利弊得失；二是現在各農業發展區補貼都還未定，先上路民眾有反悔的權利嗎？權益是否受到保障？

賴宗裕表示，國土法相關子法有廿一項，其中七項非常重要卻尚未具體，民眾可能會在不知情的情況下使權益受影響，政府美意恐會在未清楚告知具體政策、執法內容就上路時，導致民眾因信任政府而無法被保障權益的疑慮。

國土計畫法 政大 民進黨

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