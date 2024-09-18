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雲縣今辦論壇 張麗善：事緩則圓

聯合報／ 記者陳雅玲朱冠諭／連線報導

雲林縣長張麗善指出，站在土地正義的角度，國家政策剝奪部分人民的財產權，自然會引起不滿，尤其農業部前後任部長對國土計畫法的意見就不一樣，只能說現任的官員必須配合政策、迎合政策，但可能需要再思考，土地不僅是功能分區問題，農地還涉及如何照顧農民，以及農地本身的價值問題。

她說，假設把土地畫為農業用地，卻沒農民願耕作，最終變荒地，這樣的畫分還有什麼意義？

張麗善說，土地一旦被畫為「農一」或「農二」後，有些可能還有彈性變更的空間，有些則完全沒辦法變更，既然很多縣市都認為畫分不公平，希望中央能站在農民或農業大縣立場，思考該有什麼樣的長遠規畫。

她表示，現在中央也意見分歧，應該讓不同的聲音都能得到合理解釋，在還沒有完整的配套措施前「事緩則圓」，中央應緩一緩國土計畫法上路腳步，適時調整。雲縣府今將邀集專家學者針對農業權舉辦論壇，透過相關倡議盼中央正視。

桃園市都發局長江南志表示，國土計畫推動至今近十年，中央政府未帶頭做起，如桃竹苗大矽谷計畫與擴大龍潭科學園區，都違反二○二一年各縣市國土計畫內容，經濟部亦未統籌規畫旗艦型產業用地，也未與地方政府共同思考產業用地衍生的配套需求。

市府官員強調，各單位既未達成共識，準備工作也未到位，倉促上路的結果，就是直接撞上冰山，後果難以想像。

國土計畫法 張麗善 農民

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