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蔡英文同框陳其邁 「認證」意味濃

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻黃婉婷／連線報導
前總統蔡英文（右）卸任後首度參訪高雄，與高雄市長陳其邁搭遊艇。圖／翻攝陳其邁臉書粉專
前總統蔡英文（右）卸任後首度參訪高雄，與高雄市長陳其邁搭遊艇。圖／翻攝陳其邁臉書粉專

前總統蔡英文卸任後鮮少公開活動，昨中秋節臉書貼出她日前與高雄市長陳其邁一同搭船遊覽高雄港的照片；陳其邁接著貼文，除提及與蔡英文細數高雄迷人港灣的逐步轉變，也不忘感謝賴清德總統支持高雄的發展。

蔡英文日前因私人行程造訪高雄，陳其邁盡地主之誼，安排蔡遊覽多處過去因維安無法細心參觀的景點。

民進黨人士分析，陳其邁與蔡英文關係親近，今年在總統立委大選時輔選有功，民進黨全代會時又暗助英系維持兩席中常委，日前更以英系代表身分參與賴清德親邀的派系便當會，如今又被蔡總統選為社群同框人物，絕非巧合，頗有「獲得認證」意味。

黨內人士還提到，蔡英文當天所穿著的白色外套其實頗有深意，那件印有「TAIWAN」白外套，是英系才有的專屬款，穿此件衣服和陳其邁合體搭船，要不聯想到派系也難。

另名民進黨人士則認為，蔡此舉頗有向賴清德總統宣示「英系勢力尚存」意味，蔡賴後續互動及派系關係，都有待觀察。一則中秋祝賀文，也被解讀飄出濃濃政治味。

蔡英文 賴清德 陳其邁

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