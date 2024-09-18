國土法上路倒數 農業補貼估逾200億

國土計畫法上路倒數七個月，農業部日前承諾將於本月底公布給付機制，據了解，農業部長陳駿季已在九月二日向政院報告。知情官員說，農業部提到政院的方案有多個版本，「就看政府有多少子彈」。

農業部表示，堆疊式補償的細節仍在建構當中，九月底有機會對外公布；為國土法修正的農業發展條例，日前已經報行政院審查，農業發展地區畫設與管理不會犧牲農民的權益。

陳駿季日前接受本報採訪時強調，他希望農業是一個非常有尊嚴的職業。據了解，陳駿季接任農業部長以來，要求各單位重新盤整補貼給付架構，參考歐盟等各國案例，這次向行政院提出的方案，已比過去更為細緻。

給付架構 農業部提三大項

據了解，農業部已在九月二日向行政院政務委員劉鏡清、陳金德報告補償方案。農業部向政院提出的農業堆疊式給付架構，三大項將給予設施設備補助與金融支持。

首先是「生態環境給付」，如有機友善耕作、生態棲地維護、建構水土韌性，補助項目與方式超過廿種。其次為「確保糧食安全給付」，如農糧基礎、作物與契作獎勵、集團獎勵。知情人士表示，農糧署現在也有契作獎勵，過去設有基期年，但國土法上路後將按分區設計，邏輯會大為翻轉，因此將取消基期年；另外，將樹木、畜牧、漁業等也都將記入。第三則是「農地對地給付」。

另外，也將同時在農業公共基礎建設，投入農水路等農業基礎設施，依據農業發展條例產業特殊需求，調整投入公共基礎建設的比例。

據了解，目前農業部投入在糧食安全給付有一年廿多億元，若再加入農糧署轉契作獎勵，相關預算上看一百億元。這次擴大生態環境給付，盼能給予農民更多契作獎勵，據估算，預算至少超過兩百億元。

補償版本 看政府多少銀彈

不過，農業部官員坦言，目前的「農業環境基本給付」，針對非都市土地「特定農業區」與「一般農業區」之農牧用地，且維持農糧作物生產使用者，每年每公頃給付一萬元。新的補償方式盼能區分「農一」到「農五」，但現在光是「農一」、「農二」，就有五十多萬公頃，實際有四十多萬公頃在務農，若每增加一萬元，總預算就會增加四十億元，也因此，農業部提到政院的堆疊式給付，有多種不同版本，「就看政府有多少子彈」。

逢甲大學國際貿易系教授楊明憲表示，農地存在的價值包含提供糧食安全、生態環境等外部性功能與公共財，必須從長期效益來視之，而非只是土地變更所得的補償。他強調，國土法上路後的財務負擔，不可能全由農業部編列預算，須從國家整體財源來看，跨部會共同支持，若能透過稅收投入或轉為消費支持，有助減少政府財政壓力。