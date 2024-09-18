聽新聞
0:00 / 0:00

國土法上路倒數 農業補貼估逾200億

聯合報／ 記者侯俐安李柏澔／台北報導

國土計畫法上路倒數七個月，農業部日前承諾將於本月底公布給付機制，據了解，農業部長陳駿季已在九月二日向政院報告。知情官員說，農業部提到政院的方案有多個版本，「就看政府有多少子彈」。

農業部表示，堆疊式補償的細節仍在建構當中，九月底有機會對外公布；為國土法修正的農業發展條例，日前已經報行政院審查，農業發展地區畫設與管理不會犧牲農民的權益。

陳駿季日前接受本報採訪時強調，他希望農業是一個非常有尊嚴的職業。據了解，陳駿季接任農業部長以來，要求各單位重新盤整補貼給付架構，參考歐盟等各國案例，這次向行政院提出的方案，已比過去更為細緻。

給付架構 農業部提三大項

據了解，農業部已在九月二日向行政院政務委員劉鏡清、陳金德報告補償方案。農業部向政院提出的農業堆疊式給付架構，三大項將給予設施設備補助與金融支持。

首先是「生態環境給付」，如有機友善耕作、生態棲地維護、建構水土韌性，補助項目與方式超過廿種。其次為「確保糧食安全給付」，如農糧基礎、作物與契作獎勵、集團獎勵。知情人士表示，農糧署現在也有契作獎勵，過去設有基期年，但國土法上路後將按分區設計，邏輯會大為翻轉，因此將取消基期年；另外，將樹木、畜牧、漁業等也都將記入。第三則是「農地對地給付」。

另外，也將同時在農業公共基礎建設，投入農水路等農業基礎設施，依據農業發展條例產業特殊需求，調整投入公共基礎建設的比例。

據了解，目前農業部投入在糧食安全給付有一年廿多億元，若再加入農糧署轉契作獎勵，相關預算上看一百億元。這次擴大生態環境給付，盼能給予農民更多契作獎勵，據估算，預算至少超過兩百億元。

補償版本 看政府多少銀彈

不過，農業部官員坦言，目前的「農業環境基本給付」，針對非都市土地「特定農業區」與「一般農業區」之農牧用地，且維持農糧作物生產使用者，每年每公頃給付一萬元。新的補償方式盼能區分「農一」到「農五」，但現在光是「農一」、「農二」，就有五十多萬公頃，實際有四十多萬公頃在務農，若每增加一萬元，總預算就會增加四十億元，也因此，農業部提到政院的堆疊式給付，有多種不同版本，「就看政府有多少子彈」。

逢甲大學國際貿易系教授楊明憲表示，農地存在的價值包含提供糧食安全、生態環境等外部性功能與公共財，必須從長期效益來視之，而非只是土地變更所得的補償。他強調，國土法上路後的財務負擔，不可能全由農業部編列預算，須從國家整體財源來看，跨部會共同支持，若能透過稅收投入或轉為消費支持，有助減少政府財政壓力。

農業部 陳駿季 食安

延伸閱讀

陳吉仲籲國土計畫法暫緩實施 陳駿季：農民輔導措施是兩件事

農業部遭爆媒宣費預算第3高 陳駿季曝用途：絕非大內宣

銷陸文旦柚超過4成檢出病蟲害 農業部長曝可能原因

台電取消農業電價優惠 農業部回應了

相關新聞

國土法引爆綠營戰火 20綠委今籲調整時程

國土計畫法預計明年四月卅日實施，除中央地方互槓，中央意見也分歧，行政院月初一場會議，一句「做過民調嗎？」已聞到硝煙味。廿...

蔡英文同框陳其邁 「認證」意味濃

前總統蔡英文卸任後鮮少公開活動，昨中秋節臉書貼出她日前與高雄市長陳其邁一同搭船遊覽高雄港的照片；陳其邁接著貼文，除提及與...

新聞眼／一個國土法各自表述 何所適從

國土計畫法明年四月卅日上路，中央地方互槓，中央意見也現分歧，一個攸關國家未來百年土地使用大計，成了各自表述。

國土法實施 學者建議分階段 「能做縣市先做」

民進黨政府官員對國土法是否如期實施意見不一，逢甲大學國際貿易系教授楊明憲提醒，國土計畫法通過十年了，二○二○年也曾延後過...

雲縣今辦論壇 張麗善：事緩則圓

雲林縣長張麗善指出，站在土地正義的角度，國家政策剝奪部分人民的財產權，自然會引起不滿，尤其農業部前後任部長對國土計畫法的...

國土法上路倒數 農業補貼估逾200億

國土計畫法上路倒數七個月，農業部日前承諾將於本月底公布給付機制，據了解，農業部長陳駿季已在九月二日向政院報告。知情官員說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。