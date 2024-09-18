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國土法引爆綠營戰火 20綠委今籲調整時程

聯合報／ 記者侯俐安黃婉婷張曼蘋／台北報導
國土計畫法能否如期在明年4月30日上路，還是未知數。圖／聯合報系資料照片
國土計畫法能否如期在明年4月30日上路，還是未知數。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法預計明年四月卅日實施，除中央地方互槓，中央意見也分歧，行政院月初一場會議，一句「做過民調嗎？」已聞到硝煙味。廿名民進黨立委今天舉行記者會，要求在無法達成全國一致前，應調整國土法實施時程，待充分溝通後再上路。

內政部長劉世芳多次強調國土法會如期上路，但不只政院其他部會有意見，執政黨立委也不挺，今天將有廿名民進黨立委舉行「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會。

專家：若再修法 難防夾帶私利

本報掌握，本月二日政務委員劉鏡清、陳金德召開跨部會會議，內政部、國科會、經濟部與農業部等官員與會，討論國土法上路時程是否延後時，陳金德針對近期國土法上路前爭議，詢問與會者做過各部會民調嗎？做過農會總幹事民調嗎？調查過黨籍立委都同意嗎？

近日該場會議內容傳開，一位官員直言「國土法二○一五年就三讀通過了，就算做了民調，反對者較多，難不成要推翻當初已經三讀的法嗎？」也有專家表示，國土法已延過一次，也因涉及土地利益與分配，若再修法延後上路時程，難防再度被夾帶私利。

陳提2質疑 指貿然上路必大亂

一名與會者還原會議前因後果指出，陳金德要提醒內政部須務實面對國土法可能延後上路的策略與配套，否則，若法不被民意接受，貿然上路必會大亂，「他有政治考量，也有務實考量。」

該人士指出，陳金德在該會議提出兩項質疑：第一，各縣市國土功能分區圖尚未交齊，若要在四月卅日如期上路，各縣市的功能分區圖最後都必須一併公告，但如果有任何縣市還未送交，內政部有何解方？第二，國土計畫法一旦上路，區域計畫法就應停止使用，配套必須做好，除了廿一個子法半數未公告，最關鍵的是農業部掌管的農業發展條例，涉及區域計畫法、國土計畫法銜接的部分必須修法，都必須在立法院本會期通過，否則將來不及實施。

國土計畫法牽涉眾多部會權責，桃園市長張善政六月就曾在行政院會提醒，國土法應提升層級至院會討論。

本報掌握，行政院長卓榮泰原訂八月卅日首度主持跨部會議，由農業部報告生態補償方案，國科會、經濟部等相關單位均被通知與會，卻在前一天取消；本月二日會議，正、副院長未出席，國科會、經濟部在會中盤點產業用地，農業部報告生態補償方案，觸及國土法是否延後上路時，會議氣氛緊張。

內政部：13縣市提報 盡快審議

針對朝野都呼籲延後上路，內政部次長董建宏表示，先前已有十二個縣市提報國土功能分區圖草案，近期加上嘉義縣，已有十三縣市。內政部後續會盡快開國土計畫審議會議，請尚未提報縣市盡快提報，以利有更多時間與各縣市討論地方關心的議題。

內政部 國土計畫法 農業部

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