國土法紛擾不斷 中南部20名綠委籲政院「充分溝通再上路」

攸關台灣百年大計的國土計畫法，不僅中央、地方互槓不斷，中央政府意見也分歧，能否於明年4月30日如期上路仍是未知數。民進黨立委蔡易餘等20名中南部綠營立委明天將共同呼籲行政院，應適度調整國土法時程，待充分溝通後再行上路。

由於國土計畫法牽涉土地利益與價值分配，面臨子法配套不足、中央地方及部門缺乏整合、產業照顧與城鄉發展失衡等問題，農民不希望土地被畫設為優良農地，擔心地價因此崩跌，財團與地主則拚搶變更土地，土地開發和糧食生產拉鋸。

這段時間，已有多個藍營執政縣市如桃園、雲林、南投對中央開砲，要求國土計畫法不該倉促上路，就連綠營執政縣市，尤其是南部農業大縣，也有諸多立委認為必須再溝通，否則會出現許多問題。

民進黨立委蔡易餘國會辦公室今天發布採訪通知，預告明天上午10時40分將召開「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會，綠委陳冠廷、王美惠、何欣純、陳秀寶、陳素月、黃秀芳、劉建國、陳亭妃、郭國文、賴惠員、王定宇、邱議瑩、林岱樺、許智傑、黃捷、鍾佳濱、徐富癸、莊瑞雄、陳俊宇將共同出席。

採訪通知中提及，國土計畫法正處於「國土功能分區圖」劃設階段，原定於6月30日前，各縣市政府需遞交「國土功能分區圖」草案至中央主管機關，但截至9月16日，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市以及台東縣九個地方政府尚未如期繳交功能分區圖，導致整體規劃進度嚴重延誤。

採訪通知中指出，隨著國土計畫相關議題引發民眾情緒高漲，各界溝通面臨挑戰，對於規畫內容的討論出現諸多阻礙；在國土計畫法無法達成全國一致性的前提下，為了確保國土計畫法還能順利推行、促進各方理解，呼籲行政院適度調整時程，待充分溝通後再行上路。