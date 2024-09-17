綠諷蔣市府國慶晚會「臨時抱佛腳」 游淑慧反嗆：總統誰在當？

今年國慶晚會將在台北大巨蛋舉辦，傳出因預算不足，找上慶籌會主委的立法院長韓國瑜求助，盼協助補平短差，對於綠營質疑，蔣市府臨時抱佛腳，執行能力有問題。國民黨北市議員游淑慧反嗆綠，「笑死了，國慶是誰的國慶？總統是誰在當？」

游淑慧也酸，今年是賴皇登基第一次國慶活動，就問賴總統，你要不要來國慶晚會？如果公股行庫不願協助，那她建議台北市政府就畫出3000個VIP位置，開放企業認養、一個座位1萬，3000萬到手，真要國慶活動要淪為到處化緣？

議員柳采葳也表示，雙十國慶是國家級慶典，中央不應該分你我他，面對維安或是任何問題，都應該是大家一起解決，台北市的經費都有完整規畫，呼籲中央一起協助，不要刻意想要製造矛盾，這是賴清德總統上任後第一個國慶，呼籲賴清德當一個全民總統，不要整天像鬥雞一樣鬥來鬥去。