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綠諷蔣市府國慶晚會「臨時抱佛腳」 游淑慧反嗆：總統誰在當？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧。本報系資料照
國民黨台北市議員游淑慧。本報系資料照

今年國慶晚會將在台北大巨蛋舉辦，傳出因預算不足，找上慶籌會主委的立法院長韓國瑜求助，盼協助補平短差，對於綠營質疑，蔣市府臨時抱佛腳，執行能力有問題。國民黨北市議員游淑慧反嗆綠，「笑死了，國慶是誰的國慶？總統是誰在當？」

游淑慧也酸，今年是賴皇登基第一次國慶活動，就問賴總統，你要不要來國慶晚會？如果公股行庫不願協助，那她建議台北市政府就畫出3000個VIP位置，開放企業認養、一個座位1萬，3000萬到手，真要國慶活動要淪為到處化緣？

議員柳采葳也表示，雙十國慶是國家級慶典，中央不應該分你我他，面對維安或是任何問題，都應該是大家一起解決，台北市的經費都有完整規畫，呼籲中央一起協助，不要刻意想要製造矛盾，這是賴清德總統上任後第一個國慶，呼籲賴清德當一個全民總統，不要整天像鬥雞一樣鬥來鬥去。

國慶 柳采葳 游淑慧 賴清德 韓國瑜

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