新內閣逢中秋 各部會首長獻上祝福

新內閣第一個中秋節，部會首長在臉書獻祝福！行政院長卓榮泰於臉書分享畫上自己容貌的柚子頭說：「大家在這個團圓的節日要開開心心的吃，減肥的事情明天再說。」文化部長李遠則分享上任120天，內心開始有了踏實感，並分享柚子給子女。另外如環境部長、交通部長與外交部長等人也都向民眾獻上祝福。

減肥明天再說

卓榮泰在社群上分享柚子的影片說，「今天是中秋節，祝大家中秋節快樂，柚子是不是很可愛，有像我嗎？」他也提到，大家在這個團圓的節日裡要開開心心的吃，減肥的事情明天再說。

外交部長林佳龍也開玩笑說道，呼籲同樣在飲食控制的朋友們「別掙扎了，」中秋的「圓型」食物實在太難抗拒，減肥明天再說。

環保烤肉不可少

環境部長彭啟明在中秋節前夕與部會官員一起挑戰中秋環保問答，呼籲民眾中秋節送禮要遵循「三少一多」（包裝材料少、材質種類少、印刷少與產品份量多）；烤肉則是選擇無煙或環保木炭與可重複使用餐具，食材則選擇當季、可打包與「格外品」（市場規格以外，但品質沒有問題的農產品）。

文化部長李遠則提到，中秋節前夕的最後一場會議，終於和同事們一起完成了明年十二項「沃土計劃」的草案。各部門因為他忽然提出來的這個計劃，忙了好一陣子，他強調：「上班120天，內心終於有一種踏實的感覺，而且，充滿了信心」。

文化部長祝圓滿

他話鋒一轉，談到女兒、兒子與孫子等家庭光景，說：「這樣的人生應該是很圓滿吧？落幕和大樹成蔭或許就是這樣的感覺。但是，幕又重啓，已經不再年輕的我，又要重新拿起鋤頭耕耘出另外一方沃土，埋下許多種子，期待未來發芽。這樣的感覺其實也很圓滿。」

交通部長陳世凱表示，這次的中秋假期雖然沒有連假，但高公局、雙鐵仍以連假規格應對疏運。感謝每一位堅守崗位的同仁，他也提醒準備出遊或移動的朋友，目前大眾運輸仍有運能，歡迎多加利用。

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