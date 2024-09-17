賴清德上任百日失250萬人支持 李彥秀：窮得只剩深綠挺

今日台灣民意基金會最新民調顯示，賴清德總統上任百日，聲望從58%下滑到47%。國民黨立委李彥秀表示，交叉分析來看，藍白選民的贊成聲望低，賴清德窮得只剩鐵桿深綠的支持者。

根據台灣民意基金會民調，賴清德總統上任百日，聲望從58%下滑到47%。不贊同賴清德治國方式者從25.5%增到38.5%。一個百分點約等於19.5萬人，13個百分點代表250萬人以上。

該民調調查，賴清德上任以來，是否贊同其處理重要人事安排與政策等國家大事的方式。結果顯示在20歲以上台灣人中，47%大致贊同、39%不贊同、15%沒意見、不知道。贊同者比不贊同者多8.1個百分點。和上個月相比，贊同的人下滑0.1個百分點；而不贊同的人飆升7個百分點。

針對民調結果，李彥秀說，賴清德上任百日，施政毫無頭緒，內外不斷引戰，聲望大跌，失去250萬人的支持，且非常贊成的比例只剩下15%，完全不會讓人意外。賴清德更大的警訊是，從交叉數據來看，除了民進黨支持者仍有87%贊成聲望外，民眾黨的支持者只有16%贊成聲望，中間選民的贊成聲望也只剩下26%，賴清德真的窮得只剩下鐵桿深綠的支持者。

李彥秀認為，處理兩岸關係，更需要多數台灣民意的支持，但是賴清德處理兩岸關係的滿意度僅有46%，不滿意度高達41%。非常滿意的僅有16%，非常不滿意的達到18%，賴清德強硬的兩岸路線與不斷強化「兩國論」論述，在台灣內部的看法兩極。

李彥秀分析，從交叉數據來看，賴清德處理兩岸關係，民進黨的支持者有86%滿意，但是民眾黨支持者僅有21%滿意，中間選民僅有24%滿意，賴清德應該要深思，他不僅是民進黨的黨主席，更是中華民國的總統。