快訊

台股中秋變盤會發生？「這類題材」秋節後最猛 成美中角力新戰場

「等個紅燈人就沒了」嬤載孫遭毒駕賓士猛撞亡 家屬淚控：凶手還想卸責

「我會幫你洗去冤屈」陳佩琪中秋前晚現身北所 陪柯文哲看月亮

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德上任百日失250萬人支持 李彥秀：窮得只剩深綠挺

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。記者劉學聖／攝影
賴清德總統。記者劉學聖／攝影

今日台灣民意基金會最新民調顯示，賴清德總統上任百日，聲望從58%下滑到47%。國民黨立委李彥秀表示，交叉分析來看，藍白選民的贊成聲望低，賴清德窮得只剩鐵桿深綠的支持者。

根據台灣民意基金會民調，賴清德總統上任百日，聲望從58%下滑到47%。不贊同賴清德治國方式者從25.5%增到38.5%。一個百分點約等於19.5萬人，13個百分點代表250萬人以上。

該民調調查，賴清德上任以來，是否贊同其處理重要人事安排與政策等國家大事的方式。結果顯示在20歲以上台灣人中，47%大致贊同、39%不贊同、15%沒意見、不知道。贊同者比不贊同者多8.1個百分點。和上個月相比，贊同的人下滑0.1個百分點；而不贊同的人飆升7個百分點。

針對民調結果，李彥秀說，賴清德上任百日，施政毫無頭緒，內外不斷引戰，聲望大跌，失去250萬人的支持，且非常贊成的比例只剩下15%，完全不會讓人意外。賴清德更大的警訊是，從交叉數據來看，除了民進黨支持者仍有87%贊成聲望外，民眾黨的支持者只有16%贊成聲望，中間選民的贊成聲望也只剩下26%，賴清德真的窮得只剩下鐵桿深綠的支持者。

李彥秀認為，處理兩岸關係，更需要多數台灣民意的支持，但是賴清德處理兩岸關係的滿意度僅有46%，不滿意度高達41%。非常滿意的僅有16%，非常不滿意的達到18%，賴清德強硬的兩岸路線與不斷強化「兩國論」論述，在台灣內部的看法兩極。

李彥秀分析，從交叉數據來看，賴清德處理兩岸關係，民進黨的支持者有86%滿意，但是民眾黨支持者僅有21%滿意，中間選民僅有24%滿意，賴清德應該要深思，他不僅是民進黨的黨主席，更是中華民國的總統。

李彥秀 民調 賴清德

延伸閱讀

潘孟安母親告別式 賴清德南下弔唁

「我與潘孟安情同手足」 潘母告別式賴清德親任點主官代表家屬致詞

民調／賴清德處理兩岸事務表現 46%滿意41%不滿意

柯文哲因案遭收押 李彥秀：不影響藍白在立法院合作

相關新聞

綠諷蔣市府國慶晚會「臨時抱佛腳」 游淑慧反嗆：總統誰在當？

今年國慶晚會將在台北大巨蛋舉辦，傳出因預算不足，找上慶籌會主委的立法院長韓國瑜求助，盼協助補平短差，對於綠營質疑，蔣市府...

賴清德上任百日失250萬人支持 李彥秀：窮得只剩深綠挺

今日台灣民意基金會最新民調顯示，賴清德總統上任百日，聲望從58%下滑到47%。國民黨立委李彥秀表示，交叉分析來看，藍白選...

韓國瑜明召集朝野協商 立院20日開議藍綠有共識

立法院長韓國瑜明將召集朝野協商立法院新會期開議日，民進黨團幹事長吳思瑤、國民黨立法院黨團書記長林思銘皆認為20日是合宜的...

國土法農地補償出爐！3方案上看200億 政院會埋單嗎？

國土計畫法上路倒數7個月，中央地方角力、中央官員分歧，未來的「農業發展區」正面臨一場「跳船潮」，農民想避免被畫設為優良農地，避免影響可能的土地開發利益，矛頭也全指向主管的農業部。農業部則試圖端出補償方案，提報政院多種不同版本的堆疊式給付，但知情官員坦言，「就看政府有多少子彈」。...

【重磅快評】謝龍介非國民黨最強棒 郭國文安啥好心？

台南市長選戰提前開打，民進黨上演「妃憲之爭」，國民黨立委謝龍介也浮出檯面，宣示他只當一任市長，「給我4年，會讓大家懷念4...

籲內政部面對數位ID爛攤子 張智倫：否則不排除每年凍結

數位身分證從2021年暫緩換發至今，何時重啟也未可知，內政部年年編列預算維護換發機器，明年度再編列6300餘萬元。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。