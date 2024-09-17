韓國瑜明召集朝野協商 立院20日開議藍綠有共識

立法院長韓國瑜明將召集朝野協商立法院新會期開議日，民進黨團幹事長吳思瑤、國民黨立法院黨團書記長林思銘皆認為20日是合宜的開議日期，同時希望行政院長卓榮泰當天赴立院作行政團隊施政報告。

吳思瑤表示，本月20日是合宜的開議時間，而開議日也希望能讓行政院長卓榮泰順利去做行政院團隊施政報告。

吳思瑤說，不過礙於有國家防災日防災宣導活動，當天上午9時21分將模擬大規模地震發生，會同步向全國發送國家級警報訊息，要全員做掩護，看是否那段時間先休息，畢竟院長也要身兼示範，不好在備詢台宣布全員做防災演練，相信明天朝野協商時間上可以再多溝通，盼中午就可以順利進行施政報告。

國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，國民黨團希望20日即可開議，中秋節後開議其實也是立法院慣例；也希望卓榮泰20日當天可於上午赴立院進行施政報告，由國民黨團、民進黨團各派3人，民眾黨團1人上台進行質詢。

林思銘指出，國民黨團也會在朝野協商與綠白陣營討論召委選舉時間，希望能於25日舉行，如果溝通過程順利且有共識，也可用推派方式完成。

林思銘最後提及，國民黨團19日會先舉行立法實務研討會，由黨中央與黨團開會討論本會期優先法案及重要事項，當天才會較為確定國民黨團本會期的監督方針及走向。