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在這座機場降落「難爆了」 全球僅50名機師有資格勝任

藍營挑戰氣勢洶洶 南台灣綠地恐翻轉

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委柯志恩。本報資料照片
國民黨立委柯志恩。本報資料照片

近日高雄市長民調出爐，藍委柯志恩領先！上次選舉就說要深蹲基層的她，支持度領先已表態的綠委邱議瑩與林岱樺等人。另外，藍營不分區立委謝龍介近日也宣布將參選台南市長，他目前民調也領先綠營可能對手林俊憲與王定宇；高雄與台南雖由民進黨長年執政，如今卻有藍營強棒挑戰，不無變天可能。

藍人選罕見高支持度

根據《TVBS民調中心》最新調查，國民黨立委柯志恩在2026年高雄市長的可能人選民調中，其支持度領先已表態的數位綠委至少5%，包括林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，對上前勞動部長許銘春甚至領先高達21%，以綠營數十年、且長期執政的高雄來說，此民調趨勢相當罕見。

另外，國民黨立法委員謝龍介近日於網路節目中表態參選2026年台南市長，並強調如果當選，只會做4年。他上次參選台南市長僅輸現任市長黃偉哲4萬多票，在國會表現也相當搶眼；而目前民進黨要由誰接任黃偉哲參選台南市長仍尚未知曉，綠委陳亭妃、林俊憲、郭國文與王定宇都是可能人選，謝龍介完勝機率高。

目前民調指出，謝龍介若對上陳亭妃的支持度將是35%比46%，輸11%，但若對上林俊憲則是38%比37%，對上王定宇則是40%比35%。但陳亭妃曾爆出跨區重複會勘的事情，讓郭國文與林俊憲相當不滿，如此嫌隙是否會延續到選舉，有待觀察。

綠營分裂恐輸席次

自前高雄市長陳菊轉任監察院長後，民進黨就是因為黨內未能完全支持陳其邁，因此2018年才大意讓韓國瑜當選高雄市長。如今台南與高雄都有多位立委或官員表態參選，或有意競爭百里侯大位，若身為黨主席的賴清德未能妥善處理好提名事宜，有可能重現過去選票分裂的狀況。

除了國民黨如謝龍介、柯志恩早早表態，還有上次僅輸1萬多票的立委蘇清泉也有機會再次挑戰屏東百里侯，目前藍營候選人的氣勢看來一片看好，確實很有機會讓台南、高雄與屏東等長年由民進黨執政的縣市變天，民進黨不能掉以輕心。

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