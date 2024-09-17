【重磅快評】謝龍介非國民黨最強棒 郭國文安啥好心？

台南市長選戰提前開打，民進黨上演「妃憲之爭」，國民黨立委謝龍介也浮出檯面，宣示他只當一任市長，「給我4年，會讓大家懷念40年」，引來綠委郭國文反諷，指謝不是國民黨最強棒，提不提名謝取決於藍營有無2028勝選的決心；郭國文之言不僅撈過界，而且把黨主席賴清德「不要在這個時間點談論縣市長選舉」的提醒拋諸腦後，難道是情勢有變亂了套？

2026年台南市長選戰早已煙硝瀰漫，民進黨立委林俊憲、陳亭妃戰得難分難解，引來賴清德總統的「關切」；國民黨立委謝龍介日前在政論節目中表態參選2026台南市長，並強調他當選後只會做4年，4年做完8年的建設，不讓這個城市再浪費4年。

謝龍介的訴求直接，讓綠營很有感，引出綠委郭國文跳出來叫陣。郭國文在社群媒體批謝，指這幾年國民黨在台南的議員版圖不斷縮小，台南的政治氛圍就是「瘦了國民黨，肥了謝龍介」，相信國民黨主席朱立倫不會不知道，贏了2026台南選戰形同贏了2028大選，為什麼國民黨要派一個愈選士氣愈弱的人當母雞？「老話一句，謝龍介不是國民黨最強棒」，國民黨會不會給謝機會，這就取決於藍營有無2028勝選的決心。

坦白說，郭國文身兼民進黨台南市黨部的主委，以此身分如此「關心」國民黨的選舉，其實並不適格；如果謝龍介真的不是國民黨在台南市的最強棒，郭國文應該連睡覺都會笑醒，怎麼會反過來提醒朱立倫不要提名謝龍介，以免壞了國民黨2028的選情？這是安什麼好心？難道不怕被笑？

再者，根據TVBS有關2026台南市長選舉的最新民調，民進黨熱門人選包括陳亭妃、林俊憲、王定宇，國民黨則是立委謝龍介，謝若是對上林俊憲、王定宇，民調均勝出，但謝若是對上陳亭妃，陳領先謝11％，如果民調貼近真實，民進黨要傷腦筋的是，萬一民進黨並非推出最強棒，台南市長是否拱手讓人？郭國文怎麼會反過來操心非自己所能掌控的國民黨提名布局呢？

眾所周知，林俊憲、郭國文都是賴清總統的子弟兵，賴清德曾身受其害，絕不敢沒收黨內初選，面對陳亭妃來勢洶洶，最多也只能在民進黨中常會要求「不要在這個時間點談論縣市長選舉」，林俊憲解讀為黨內初選應該要像「鴨子划水」，陳亭妃則直說希望現階段所有黨內同志「別再拿賴清德的看板對外宣傳」。看得出來，林、陳檯面下的角力從未停歇。

郭國文的課題是如何在陳林爭強的情況下，維持公平初選機制推出民進黨的最強人選應戰，而非操作對手陣營應該要出推誰來參選。如果謝龍介不是國民黨的強棒，朱立倫勢必會另覓強棒，2026台南選戰確是2028大選的關鍵，如果朱立倫真的有找到比謝龍介更強的戰將，屆時恐怕不只郭國文要擔心，連賴清德都要睡不安穩了。