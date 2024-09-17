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籲內政部面對數位ID爛攤子 張智倫：否則不排除每年凍結

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對數位身分證從2021年暫緩換發，內政部卻年年編列預算維護相關機器費用，國民黨立委張智倫表示，期望內政部拿出實際作為，認真應對數位身分證這個爛攤子，否則不排除凍結每年的維護費用。圖／聯合報系資料照片
針對數位身分證從2021年暫緩換發，內政部卻年年編列預算維護相關機器費用，國民黨立委張智倫表示，期望內政部拿出實際作為，認真應對數位身分證這個爛攤子，否則不排除凍結每年的維護費用。圖／聯合報系資料照片

數位身分證從2021年暫緩換發至今，何時重啟也未可知，內政部年年編列預算維護換發機器，明年度再編列6300餘萬元。國民黨立委張智倫表示，期望內政部拿出實際作為，認真應對數位身分證這個爛攤子，否則不排除凍結每年的維護費用。

張智倫指出，賴清德總統過去擔任行政院長時，推動換發數位身分證，該政策原訂2020年上路，後因資安疑慮喊卡，原因在於未完備相關法令、未充分進行社會溝通，甚至也無人為此負責，導致14億預算打水漂的惡果，每年還要花費6000多萬元維護，相當不合理。

張智倫表示，先前立法院內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算執行調閱專案小組」，國民黨立委急於釐清真相、檢討缺失，然而不查不知道、一查嚇一跳，內政部提供的文件使用「3種馬賽克」遮掩資訊，甚至只給目錄沒有內文，處處都是黑箱，令人不禁想問「政府到底在怕什麼？」

張智倫認為，數位身分證一案凸顯「個資法」、「戶籍法」和「資安法」都需要修法，以精進我國個資、資安保護工作，期望內政部拿出實際作為，認真應對數位身分證這個爛攤子，否則不排除凍結每年的維護費用，甚至刪除預算，不再讓全民為錯誤政策埋單。

國民黨立委黃建賓指出，先前國民黨團立委已經揭露，內政部截至2023年底止有關數位身分證的決算數高達7.1億元，加上中央印製廠相關費用4.1億元及高達2.8億元和解金，錯誤政策導致浪費人民將近14億元的辛苦納稅錢。

黃建賓批評，政府如今持續每年編列逾6千萬元預算，進行設備維護，但對於該計畫，卻沒有明確期程，根本是「錯誤政策，全民埋單，把人民當盤子」，新會期開始後，將在內政委員會嚴格監督相關預算，督促政府做好財政紀律。

內政部 張智倫 數位身分證

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