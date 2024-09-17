藍委要求表態是否推數位身分證 綠委：須取得社會共識

政府換發數位身分證計畫，因資安疑慮於2021年喊卡至今，但內政部年年編列預算維護換發設備，國民黨立委牛煦庭表示，政府應表態繼續還是終止。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，數位身分證政策是否續推可以討論，需要凝聚國會跟社會共識。

賴清德總統擔任行政院長任內推動「數位身分證換發計畫」，後因資安疑慮於2021年喊卡至今，但內政部年年編列預算維護換發機器，明年度再編6300餘萬元。牛煦庭要求政府明確表態，計畫到底要繼續還是終止？若終止，預算理應刪除。

吳思瑤表示，數位身分證的推動歷程，最早可追溯回2015年馬英九執政時期研擬發行新式「晶片身分證」，已是推動數位身分證政策的開端，不論藍綠執政時期都有推動數位身分證計畫。

吳思瑤說，目前政府是暫緩推動，不代表不再推動，所以需要有維持基本業務經費，台灣到底需不需要數位身分證可以公開對話，民進黨團沒有預設立場，最重要的是要取得國會跟社會共識。