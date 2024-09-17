潘孟安母親告別式 賴清德南下弔唁

總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，享壽88歲，今天中秋節舉行告別式，現場冠蓋雲集，包括賴清德總統，行政院副院長鄭麗君、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、監察院長陳菊，台南市長黃偉哲等人都專程南下弔唁，告別式會場超過2千人前往致意，場面備極哀榮，賴清德更是罕見在告別式前一晚就入住屏東，展現兩人深厚的情誼。

潘孟安自母親過世後，一直在家鄉陪伴著母親，潘孟安與胞兄縣議員潘芳泉兩人都在臉書寫下對母親思念與相處點滴，與潘孟安私交不錯的屏東縣議長周典論因為郭台銘參選總統連署案，去年12月遭到羈押，日前交保後還因心血管疾病緊急手術裝了兩根支架，今天特地到車城出席告別式，也展現兩人好交情。 總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，賴清德總統專程南下屏東出席告別式，送潘母最後一程。記者劉學聖／攝影 總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，台南市長黃偉哲南下出席告別式。記者劉學聖／攝影 總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，立委邱議瑩南下出席告別式。記者劉學聖／攝影 總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，監察院長陳菊南下出席告別式。記者劉學聖／攝影 總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，賴清德總統專程南下屏東出席告別式，送潘母最後一程。記者劉學聖／攝影 總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，海委會主委管碧玲南下出席告別式。記者劉學聖／攝影 總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，行政院副院長鄭麗君南下弔唁。記者劉學聖／攝影 總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，立委邱議瑩南下弔唁。記者劉學聖／攝影 總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，內政部前部長余政憲南下出席。記者劉學聖／攝影 總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，國防部長顧立雄南下出席告別式。記者劉學聖／攝影 總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，現場超過兩千人出席，場面備極哀榮。記者劉學聖／攝影 總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，屏東縣議長周典論剛裝完心臟支架，也南下車城弔唁。記者劉學聖／攝影