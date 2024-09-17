快訊

大學城周邊租屋熱度降 專家直指3因素改變市場

彰化45歲男坐超商沙發休息猝死 32小時被休假消防員發現呈屍斑

聽新聞
0:00 / 0:00

潘孟安母親告別式 賴清德南下弔唁

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，賴清德總統擔任點主官送潘母最後一程。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，賴清德總統擔任點主官送潘母最後一程。記者劉學聖／攝影

總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，享壽88歲，今天中秋節舉行告別式，現場冠蓋雲集，包括賴清德總統，行政院副院長鄭麗君、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、監察院長陳菊，台南市長黃偉哲等人都專程南下弔唁，告別式會場超過2千人前往致意，場面備極哀榮，賴清德更是罕見在告別式前一晚就入住屏東，展現兩人深厚的情誼。

潘孟安自母親過世後，一直在家鄉陪伴著母親，潘孟安與胞兄縣議員潘芳泉兩人都在臉書寫下對母親思念與相處點滴，與潘孟安私交不錯的屏東縣議長周典論因為郭台銘參選總統連署案，去年12月遭到羈押，日前交保後還因心血管疾病緊急手術裝了兩根支架，今天特地到車城出席告別式，也展現兩人好交情。

總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，賴清德總統專程南下屏東出席告別式，送潘母最後一程。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，賴清德總統專程南下屏東出席告別式，送潘母最後一程。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，台南市長黃偉哲南下出席告別式。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，台南市長黃偉哲南下出席告別式。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，立委邱議瑩南下出席告別式。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，立委邱議瑩南下出席告別式。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，監察院長陳菊南下出席告別式。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，監察院長陳菊南下出席告別式。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，賴清德總統專程南下屏東出席告別式，送潘母最後一程。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，賴清德總統專程南下屏東出席告別式，送潘母最後一程。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，海委會主委管碧玲南下出席告別式。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，海委會主委管碧玲南下出席告別式。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，行政院副院長鄭麗君南下弔唁。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，行政院副院長鄭麗君南下弔唁。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，立委邱議瑩南下弔唁。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，立委邱議瑩南下弔唁。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，內政部前部長余政憲南下出席。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，內政部前部長余政憲南下出席。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，國防部長顧立雄南下出席告別式。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，國防部長顧立雄南下出席告別式。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，現場超過兩千人出席，場面備極哀榮。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，現場超過兩千人出席，場面備極哀榮。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，屏東縣議長周典論剛裝完心臟支架，也南下車城弔唁。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，今天中秋節舉行告別式，屏東縣議長周典論剛裝完心臟支架，也南下車城弔唁。記者劉學聖／攝影

告別式 潘孟安 賴清德

延伸閱讀

「我與潘孟安情同手足」 潘母告別式賴清德親任點主官代表家屬致詞

民調／賴清德處理兩岸事務表現 46%滿意41%不滿意

民調／賴清德上任百日 「不贊同治國」增250萬人以上

賴清德黨內採雙軌制溝通 李彥秀：先安內後攘外

相關新聞

民調／賴清德上任百日 「不贊同治國」增250萬人以上

賴清德總統上任3個多月，台灣民意基金會今公布民調結果，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，賴上任百日聲望從五成八下滑到四成七...

傳國民黨擬2套藍白合劇本 侯友宜：國家人民要好 就別分政黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，傳出藍營擬定2套劇本，檯面上定調藍白合，但藍營內部出現反藍白合異音。新北市長侯友...

週刊爆關切長輩是黨高層 游淑慧：查弊沒必要變家務爭議

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，傳出有「黨內長輩」要查京華城案的國民黨議員游淑慧「顧大局」，鏡週刊今再報導，這名「黨內...

民調／4成4支持賈永婕掌101 4成4反對姚立明任大法官

台灣民意基金會公布最新民調，針對藝人賈永婕接任台北101董事長、原行政院發言人陳世凱轉任交通部長，及賴清德總統提名前新黨...

柯文哲看守所內度中秋　妻陳佩琪現身北所隔高牆表思念

因涉入京華城弊案遭羈押柯文哲，將在台北看守所內度過中秋節。多名支持者昨晚來到看守所外靜坐，柯文哲妻子陳佩琪昨天晚間現身看...

籲內政部面對數位ID爛攤子 張智倫：否則不排除每年凍結

數位身分證從2021年暫緩換發至今，何時重啟也未可知，內政部年年編列預算維護換發機器，明年度再編列6300餘萬元。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。