「我與潘孟安情同手足」 潘母告別式賴清德親任點主官代表家屬致詞
總統府秘書長潘孟安母親潘林美鳳今日上午舉辦告別式，包括賴清德總統等人都到場致意，現場冠蓋雲集。賴清德除了擔任點主官，完整讀了點主文外，也代表家屬致詞，「我與潘孟安形同手足…潘母仙逝後，希望各界繼續照顧潘家大大小小。」展現與潘孟安的交情。
潘母於8月31日辭世，今天上午9點30分舉辦公祭告別式，除了賴清德外，包括前行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、行政院副院長鄭麗君、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、台南市長黃偉哲等人，及中央、地方各級單位、代表都到場致意。
賴清德前一晚就南下入住當地，並前往潘家與親朋好友短暫相伴。今日一早前往會場，親自擔任點主官，並完整讀了點主文，之後也代表家屬致詞。他特別提到，因為與潘孟安形同手足，所以今日代表家屬致詞。
賴清德致詞時指出，感謝大家在潘母身體不適時前來探望，甚至潘母前往西方極樂世界後，大家紛紛來家中慰問，贈送花籃、禮品、輓聯等，展現對家屬的感情。
過去潘家承蒙地方及各界人士疼惜，潘母與先生無論是做生意，或是兩位公子參加各種選舉，都得到大家的支持，潘母仙逝後，希望親朋好友、地方人士能繼續照顧潘家大大小小。
現場也播放潘母生前的影片，從早年與潘父白手起家，為生活打拚，到後來兒孫滿堂，家人齊聚的生活點滴片段。潘孟安也在臉書寫下對母親的思念，「這麼多年來，我參加過無數次的告別式，卻沒學會如何跟您告別…從今而後，我就是沒有母親疼惜的孩子了！阿母，阮心悶您！您是阮一生最大的驕傲，咱來世再當母子，好嗎？」
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