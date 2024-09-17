傳國民黨擬2套藍白合劇本 侯友宜：國家人民要好 就別分政黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，傳出藍營擬定2套劇本，檯面上定調藍白合，但藍營內部出現反藍白合異音。新北市長侯友宜說，國家人民要好，就是不要分什麼政黨，大家面對什麼事情共同承擔、往前走。

民眾黨因柯文哲遭收押禁見，人設崩盤導致民調大跌，外界觀察白營支持者恐各自歸隊，為搶「回頭草」傳出國民黨擬定2套劇本，不論柯是否遭起訴，都要爭取非綠陣營主導權，檯面上定調藍白合，但對柯涉弊設防火牆，不過此舉讓藍營內部出現異音。

對此，侯今上午參拜林口洪福宮，他說大家都在自己的工作崗位上，為國家為人民努力打拚做事。至於國民黨準備兩種劇本，侯說每一個政黨成立的目標，最重要的是如何為人民為國家做更多的選擇，所以每個政黨只要在這個角度上，能夠為人民國家做事，那國家就一定會更和諧、更能夠邁向正向的一方。他認為，國家人民要好，就是不要分什麼政黨，大家面對事情共同承擔、往前走。