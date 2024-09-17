肯定德、加軍艦穿越台海 林佳龍：願與歐分享抗中經驗

外交部昨分別接待加國前總理國安顧問費登（Richard Fadden）所率領的加拿大「國安事務訪問團」，以及德國國會社民黨籍外交委員會議員穆勒（Michael Müller）及議員拉倫（Andreas Larem）。外交部肯定加拿大，和德國均派軍艦通過台海，捍衛自由航行權，外交部長林佳龍並表達願與歐洲夥伴分享對抗中國混合戰、訊息戰及經濟脅迫的經驗。

外交部長林佳龍昨中午接見德國國會議員穆勒，及拉倫等人，雙方就民主夥伴聯合對抗威權主義擴張、德國對中國及印太戰略、德艦近日通過台海、歐盟去風險化政策等議題交換意見。

林佳龍表示，中國等威權國家持續挑戰以規則為基礎的國際秩序，民主國家應團結合作建立經濟及社會韌性，台灣願與歐洲夥伴分享對抗中國混合戰、訊息戰及經濟脅迫的經驗。林佳龍另肯定德艦近日穿越台海，捍衛自由航行權，並欣見德國及歐盟落實去風險化政策。此外，台積電在德國德勒斯登的投資案象徵雙邊合作邁入新的里程碑，期待台德持續加強經貿合作，共同打造經濟韌性。

外交部次長吳志中也在同日午宴訪團成員，他指出，中國威權擴張意圖不是單純兩岸議題，而是企圖改變全球國際秩序的嚴峻挑戰！我方誠盼與歐洲理念相近夥伴共同為印太區域和平穩定帶來貢獻。

此外，外交部次長陳立國也於昨日以午宴歡迎加國前總理國安顧問費登（Richard Fadden）所率領的加拿大「國安事務訪問團」。訪團成員除前加國總理國安顧問費登以外，另有前加國樞密院助理秘書長葛馬汀（Martin Green）、前加國副參謀總長迪波（Guy Thibault）等11名加國卸任國安官員及智庫學者。該團在台期間將與我國政府相關部會、智庫及教學機構交流互動，並赴金門參訪。

陳立國誠摯歡迎加拿大籌組第一個以國安事務為主題的卸任官員團來訪，並欣見加國於7月31日派遣軍艦航經台海，為加國自2022年公布「印太戰略」以來第四度派艦航經台海，展現加國對維護印太地區自由、開放和包容的堅定決心；樂見加國政府在「印太戰略」政策指引下，持續加強與台灣在反制假訊息、貿易、醫衛及科技領域開展多面向合作。