民調／卓內閣百日滿意度創高點 恐歸功司法霹靂行動

台灣民意基金會公布最新民調，針對卓內閣施政表現，四成九滿意，三成二不滿意，滿意比不滿意多16.7個百分點，相較上月相比，滿意者上揚5.6個百分點，不滿意者下滑2.1個百分點。非常滿意者增加4.7個百分點，非常不滿意者減少1.8個百分點。

民調顯示，對於卓內閣三個月執政，10.8％非常滿意，37.9％還算滿意，24.7％不太滿意，7.3％ 非常不滿意，14％沒意見，5.3％不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，過去二個月檢調大動作偵辦政府高官或立委疑似貪腐案件，從鄭文燦、楊文科到柯文哲，不下數十人，最重要是涉案人橫跨各黨派，從行政院前副院長、新竹縣長、立委、台北市前市長等。這些霹靂行動，不分藍綠白，一視同仁的作風，必然讓人民一新耳目，給予熱烈掌聲。

他說，檢調的行動就是政府的行動，最後受益的是卓內閣，滿意度上揚5.6個百分點，其來有自。他表示，卓內閣上任百日，施政表現的滿意度兩次四成三，一次四成六，這次一口氣上揚到四成九，創下卓內閣開張以來的最高點。無論如何，對卓內閣都是一件好事。

此民調訪問期間為2024年9月9至11日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1016人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。