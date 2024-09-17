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民調／賴清德處理兩岸事務表現 46%滿意41%不滿意

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

台灣民意基金會公布最新民調，針對賴清德總統處理兩岸關係的表現，四成六國人大致滿意，四成一不滿意，基金會董事長游盈隆認為，此彰顯賴總統上任以來對中共採取較強硬的立場與態度，但仍獲得多數國人與支持，但中性選民立場較傾向在野黨，二成四滿意， 四成一不滿意。

民調結果顯示，16.2％非常滿意，29.8％還算滿意，22.8％不太滿意，17.9％非常不滿意，10.2％沒意見，3.1％不知道、拒答。

進一步觀察交叉分析，從年齡層看，不同年齡層對賴總統處理兩岸關係的表現有明顯不同，以45歲為分界點，45歲以下多數不滿，20-24 歲三成一滿意，四成五不滿意；25-34 歲四成三滿意，四成二不滿意；35-44 歲，三成九滿意，五成不滿意；45-54 歲四成八滿意，四成一不滿意；55-64歲五成二滿意，三成九不滿意；65 歲及以上，五成二滿意，三成三滿意。

而不同教育程度者對賴清德處理兩岸關係的表現有不同的態度。大學及以上四成一滿意，四成九不滿意；專科五成二滿意，三成九不滿意；高中／高職四成二滿意，四成一滿意；初中／國五成九滿意，三成一不滿意；小學及以下教育程度者，五成五滿意，二成一不滿意。

游盈隆分析，相較前總統蔡英文，國人對蔡賴兩位總統兩岸關係作為的滿意度相差無幾，都在四成五左右，但在不滿意度方面，賴清德比蔡英文少7.4個百分點。整體來講，從同黨籍前後任總統對兩岸關係的處理，賴清德所獲民意支持明顯優於蔡英文。

此民調訪問期間為2024年9月9至11日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1016人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。

民調 游盈隆 蔡英文 賴清德

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