快訊

木村拓哉到妻夫木聰 專家：台灣觀光代言人不宜年年換

圖文開箱／超輕薄行動電源！高CP附支架、磁圈 充電iPhone 16一日外出沒問題

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

聽新聞
0:00 / 0:00

再編6千萬維護數位ID機器 牛煦庭：政府應表態繼續或終止

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
面對內政部明年度再度編列6375萬9000元，支付新式身分證印製設備暫停執行的必要費用。國民黨立委牛煦庭表示，從嚴審查預算，並要求政府明確表態，計畫到底要繼續還是終止？若終止，預算理應刪除。圖／聯合報系資料照片
面對內政部明年度再度編列6375萬9000元，支付新式身分證印製設備暫停執行的必要費用。國民黨立委牛煦庭表示，從嚴審查預算，並要求政府明確表態，計畫到底要繼續還是終止？若終止，預算理應刪除。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統擔任行政院長任內推動「數位身分證換發計畫」，後因資安疑慮於2021年喊卡至今，但內政部年年編列預算維護換發機器，明年度再編6300餘萬元。國民黨立委牛煦庭表示，政府應表態繼續還是終止，若終止，預算理應刪除。

數位身分證換發計畫喊卡之後，已經造成鉅額公帑浪費，根據審計部112年度中央政府總決算審核報告揭露的金額就有5億173萬餘元。立法院內政委員會在今年3月決議成立「數位身分證換發政策調閱專案小組」，但內政部提供相關資料時，竟然將整本厚達千頁計畫書內容塗黑、打上馬賽克，甚至有些資料只有封面和目次，引發在野不滿。

而內政委員會今年5月曾赴中央印製廠考察新式身分證印製設施及維護管理等情形，當時中央印製廠指出，暫緩期間所需的耗材、人力、水電費等費用，每半年向內政部請款一次，從2021年1月到2023年12月底，已核撥2.02億元費用。

面對內政部明年度再度編列6375萬9000元，支付新式身分證印製設備暫停執行的必要費用。牛煦庭表示，從嚴審查預算，並要求政府明確表態，計畫到底要繼續還是終止？若終止，預算理應刪除。國民黨立委許宇甄也說，預算審議時會提案刪除相關經費，並要求內政部檢討該計畫續存的必要性。

內政部 國民黨 數位身分證 牛煦庭 資安 賴清德

延伸閱讀

中油桃煉廠轉型有望？郭智輝：有好方案願意促成

美眾院通過「台灣衝突嚇阻法案」 牛煦庭：強化自身更實際

綠推2758決議不涉台藍稱尊重 馬辦警示：不宜隨之起舞

鄭文燦遭求刑12年 牛煦庭：竟然還在否認…令人難接受

相關新聞

民調／賴清德上任百日 「不贊同治國」增250萬人以上

賴清德總統上任3個多月，台灣民意基金會今公布民調結果，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，賴上任百日聲望從五成八下滑到四成七...

傳國民黨擬2套藍白合劇本 侯友宜：國家人民要好 就別分政黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，傳出藍營擬定2套劇本，檯面上定調藍白合，但藍營內部出現反藍白合異音。新北市長侯友...

週刊爆關切長輩是黨高層 游淑慧：查弊沒必要變家務爭議

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，傳出有「黨內長輩」要查京華城案的國民黨議員游淑慧「顧大局」，鏡週刊今再報導，這名「黨內...

民調／4成4支持賈永婕掌101 4成4反對姚立明任大法官

台灣民意基金會公布最新民調，針對藝人賈永婕接任台北101董事長、原行政院發言人陳世凱轉任交通部長，及賴清德總統提名前新黨...

潘孟安母親告別式 賴清德南下弔唁

總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，享壽88歲，今天中秋節舉行告別式，現場冠蓋雲集，包括賴清德總統，行政院副院長鄭...

「我與潘孟安情同手足」 潘母告別式賴清德親任點主官代表家屬致詞

總統府秘書長潘孟安母親潘林美鳳今日上午舉辦告別式，包括賴清德總統等人都到場致意，現場冠蓋雲集。賴清德除了擔任點主官，完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。