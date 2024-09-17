再編6千萬維護數位ID機器 牛煦庭：政府應表態繼續或終止

賴清德總統擔任行政院長任內推動「數位身分證換發計畫」，後因資安疑慮於2021年喊卡至今，但內政部年年編列預算維護換發機器，明年度再編6300餘萬元。國民黨立委牛煦庭表示，政府應表態繼續還是終止，若終止，預算理應刪除。

數位身分證換發計畫喊卡之後，已經造成鉅額公帑浪費，根據審計部112年度中央政府總決算審核報告揭露的金額就有5億173萬餘元。立法院內政委員會在今年3月決議成立「數位身分證換發政策調閱專案小組」，但內政部提供相關資料時，竟然將整本厚達千頁計畫書內容塗黑、打上馬賽克，甚至有些資料只有封面和目次，引發在野不滿。

而內政委員會今年5月曾赴中央印製廠考察新式身分證印製設施及維護管理等情形，當時中央印製廠指出，暫緩期間所需的耗材、人力、水電費等費用，每半年向內政部請款一次，從2021年1月到2023年12月底，已核撥2.02億元費用。

面對內政部明年度再度編列6375萬9000元，支付新式身分證印製設備暫停執行的必要費用。牛煦庭表示，從嚴審查預算，並要求政府明確表態，計畫到底要繼續還是終止？若終止，預算理應刪除。國民黨立委許宇甄也說，預算審議時會提案刪除相關經費，並要求內政部檢討該計畫續存的必要性。