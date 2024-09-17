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民調／14年砸2840億造7艘海鯤潛艦 國人看法分歧

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國造潛艦原型艦「海鯤號」正在泊港測試階段。(本報資料照片)
國造潛艦原型艦「海鯤號」正在泊港測試階段。(本報資料照片)

台灣民意基金會公布最新民調，針對賴清德總統編列2840億台幣，分14年打造7艘國產海鯤潛艦，結果顯示，4成7支持、4成1不支持，1成2沒意見、 不知道。台灣民意基金董事長游盈隆指出，國人對此並無共識，雖然支持者明顯佔上風。

民調結果顯示，24.7%非常支持，22.1%還算支持，17.5%不太支持，23.7%一點也不支持，8%沒 意見，4%不知道、拒答。

進一步觀察交叉分析，從年齡層看，45歲以下與45歲及以上對這項國防政策立場涇渭分明，前者多數傾向反對，後者多數傾向支持，形成一個有趣的世代差異；從教育背景看，除高中、高職外，其他教育程度國民對這項國防政策皆呈現多數支持的狀況；此外，中性選民立場則較接近在野黨。2成6支持，4成6不支持。

另當民調問及國人對台灣加入聯合國的意見傾向，結果顯示47.9％非常贊成，30.5％還算贊成，8％不太 贊成，5.3％一點也不贊成，5.8％沒意見，2.4％不知道、拒答。換言之，7成8國人贊成台灣應該積極爭取加入聯合國，1成3反對。

此民調訪問期間為2024年9月9至11日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1016人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。

國防 民調 游盈隆 潛艦 聯合國

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