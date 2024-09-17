中秋佳節送祝福 賴總統：記得對親友表達關心

今天是中秋節，總統賴清德透過臉書發文祝福民眾月圓人團圓、中秋節快樂。賴總統也提醒說，中秋節是親友相聚的好日子，記得對家人、朋友表達關心與祝福。

大選過後，賴總統要求民進黨內公職要重視社群、短影音的經營，與民眾多溝通。

賴總統今天分別透過臉書、官方Line帳號、Instagram等不同社群媒體發文，祝賀民眾中秋節快樂。

總統在臉書提到，月圓人團圓，祝大家中秋節快樂，中秋節是親友相聚的好日子，記得對家人、朋友表達關心與祝福。

在官方Line帳號，賴總統則是錄製一段祝賀語音，「醫師魂」上身的他說，中秋節是親友相聚的好日子，「我要提醒大家無論是吃月餅、柚子或烤肉，都要適量，也要注意環境整潔與安全」。

至於年輕族群較多的Instagram，賴總統親自錄一段短影音，講了個「總統級冷笑話」。

賴總統說，有一天小明問小美「妳知道什麼水果會預言嗎？」小美想不出來，小明說「答案是柚子」，因為「預言柚子（諧音：欲言又止）」語畢，賴總統嘴角微揚說「哈哈哈，我知道不好笑」。