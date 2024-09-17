快訊

木村拓哉到妻夫木聰 專家：台灣觀光代言人不宜年年換

圖文開箱／超輕薄行動電源！高CP附支架、磁圈 充電iPhone 16一日外出沒問題

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

聽新聞
0:00 / 0:00

民調／4成4支持賈永婕掌101 4成4反對姚立明任大法官

聯合報／ 記者黃婉婷台北即時報導
賴清德總統提名前競選總部主委姚立明擔任司法院副院長暨大法官，引發軒然大波。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統提名前競選總部主委姚立明擔任司法院副院長暨大法官，引發軒然大波。圖／聯合報系資料照片

台灣民意基金會公布最新民調，針對藝人賈永婕接任台北101董事長、原行政院發言人陳世凱轉任交通部長，及賴清德總統提名前新黨立委姚立明出任司法院副院長和大法官，其中，近來最被質疑酬庸的姚立明人事案，受到最為激烈的民意反彈。

賴政府近來有三大人事安排受到全國矚目，當民調問及國人是否支持賈永婕擔任台北101董事長，結果發現：11%非常支持，33.1%還算支持，16.5%不太支持，8.3%一點也不支持，22.7%沒意見；換言之，4成4大致上支持，2成5不支持，支持比不支持多19個百分點，還算受社會歡迎的人事安排。

民調另問及交通部長李孟諺因婚外情請辭，國人認為原行政院發言人陳世凱接任是否適當，結果發現，2.8%非常適當，22.3%還算適當，23.5%不太適當，13.1%一點也不適當，24.1%沒意見，14.2%不知道、拒答。換言之，2成5大致上覺得適當，3成7覺得不適當，3成8沒意見、不知道、拒答，相對來說不受社會多數歡迎。

當民調問及，賴清德最近提名新黨前立委姚立明出任司法院副院長和大法官，國人是否贊成這項人事安排，結果發現，10.5%非常贊成， 23.9%還算贊成，24.1%不太贊成，19.9%一點也不贊成，14.4%沒意見；換言之，3成4大體上贊成，4成4不贊成，2成2沒意見、不知道、拒答。不贊成比贊成多10個百分點，多數民意反對。

此民調訪問期間為2024年9月9至11日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機 30%。有效樣本1016人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。

交通部長 台北101 司法院 大法官 姚立明 民調 賈永婕

延伸閱讀

賈永婕：恐嚇電郵威脅生命安全 盼將歹徒繩之以法

剛上任101董座就「收到威脅信」 賈永婕親發文認：我被恐嚇了

剛上任101董座不到1個月 賈永婕竟收到威脅信

剛上任101董座不到1個月 賈永婕竟收到威脅信

相關新聞

民調／賴清德上任百日 「不贊同治國」增250萬人以上

賴清德總統上任3個多月，台灣民意基金會今公布民調結果，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，賴上任百日聲望從五成八下滑到四成七...

傳國民黨擬2套藍白合劇本 侯友宜：國家人民要好 就別分政黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，傳出藍營擬定2套劇本，檯面上定調藍白合，但藍營內部出現反藍白合異音。新北市長侯友...

週刊爆關切長輩是黨高層 游淑慧：查弊沒必要變家務爭議

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，傳出有「黨內長輩」要查京華城案的國民黨議員游淑慧「顧大局」，鏡週刊今再報導，這名「黨內...

民調／4成4支持賈永婕掌101 4成4反對姚立明任大法官

台灣民意基金會公布最新民調，針對藝人賈永婕接任台北101董事長、原行政院發言人陳世凱轉任交通部長，及賴清德總統提名前新黨...

潘孟安母親告別式 賴清德南下弔唁

總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，享壽88歲，今天中秋節舉行告別式，現場冠蓋雲集，包括賴清德總統，行政院副院長鄭...

「我與潘孟安情同手足」 潘母告別式賴清德親任點主官代表家屬致詞

總統府秘書長潘孟安母親潘林美鳳今日上午舉辦告別式，包括賴清德總統等人都到場致意，現場冠蓋雲集。賴清德除了擔任點主官，完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。