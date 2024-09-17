民調／4成4支持賈永婕掌101 4成4反對姚立明任大法官

台灣民意基金會公布最新民調，針對藝人賈永婕接任台北101董事長、原行政院發言人陳世凱轉任交通部長，及賴清德總統提名前新黨立委姚立明出任司法院副院長和大法官，其中，近來最被質疑酬庸的姚立明人事案，受到最為激烈的民意反彈。

賴政府近來有三大人事安排受到全國矚目，當民調問及國人是否支持賈永婕擔任台北101董事長，結果發現：11%非常支持，33.1%還算支持，16.5%不太支持，8.3%一點也不支持，22.7%沒意見；換言之，4成4大致上支持，2成5不支持，支持比不支持多19個百分點，還算受社會歡迎的人事安排。

民調另問及交通部長李孟諺因婚外情請辭，國人認為原行政院發言人陳世凱接任是否適當，結果發現，2.8%非常適當，22.3%還算適當，23.5%不太適當，13.1%一點也不適當，24.1%沒意見，14.2%不知道、拒答。換言之，2成5大致上覺得適當，3成7覺得不適當，3成8沒意見、不知道、拒答，相對來說不受社會多數歡迎。

當民調問及，賴清德最近提名新黨前立委姚立明出任司法院副院長和大法官，國人是否贊成這項人事安排，結果發現，10.5%非常贊成， 23.9%還算贊成，24.1%不太贊成，19.9%一點也不贊成，14.4%沒意見；換言之，3成4大體上贊成，4成4不贊成，2成2沒意見、不知道、拒答。不贊成比贊成多10個百分點，多數民意反對。

此民調訪問期間為2024年9月9至11日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機 30%。有效樣本1016人，市話710人，手機306人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。