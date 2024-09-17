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週刊爆關切長輩是黨高層 游淑慧：查弊沒必要變家務爭議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

民眾黨主席柯文哲京華城案遭羈押，傳出有「黨內長輩」要查京華城案的國民黨議員游淑慧「顧大局」，鏡週刊今再報導，這名「黨內長輩」是立委出身的現任黨務主管，加上朱立倫系統的色彩明顯，才會讓批柯派認為是黨內高層授意。對此，游淑慧今天表示，她也不知所謂「本刊掌握」是如何掌握，並澄清此事「影涉或見縫插針都是多餘的」。

柯文哲身陷京華城等案，為了爭取民眾黨小草支持，日前馬英九基金會執行長蕭旭岑認為「要看大局，此刻應和民眾黨談合作」，讓議會京華城調查小組召集人、國民黨議員游淑慧卻反問，去年總統大選藍白合最後破局，怎不怪柯文哲不顧全大局？今天鏡週刊再度報導，表示游曾被黨內長輩關切，這名「黨內長輩」是立委出身的現任黨務主管，朱立倫系統的色彩明顯。

游淑慧今天表示，關於鏡週刊的報導，沒有跟她當事人查證詢問，她也不知道內文所謂「本刊掌握」是如何掌握。游說，她不想多談案情以外的事，尤其查弊案沒有必要變成黨內家務爭議。每個人都有不同的分工、不同的考量。「問心無愧、做好份內之事即可，本就沒有必要強要他人支持。」

京華城案 國民黨 朱立倫 柯文哲 民眾黨 游淑慧

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