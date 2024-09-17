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柯文哲因案遭收押 李彥秀：不影響藍白在立法院合作

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供

民眾黨柯文哲因京華城案遭收押禁見，目前已進入司法程序，不過外界仍有許多討論與相關議題不斷延伸。國民黨立委李彥秀認為，與案情本身無關的臆測，都對釐清真相沒有幫助，只是民進黨分化在野團結的惡質手段。國民黨也不會受到柯文哲案關係，影響與民眾黨在立法院的合作。

李彥秀表示，在野黨合作，為民眾把關，為人民發聲，是立委的職責；議員本於證據監督市政，也是議員的職責。國民黨立場非常清楚，柯文哲個人的司法案件，與民眾黨在立院合作，完全是兩個不同層次的問題。

李彥秀指出，台灣政治變化極快，3個月後的事情都無人可預判，更遑論談到2026的選舉策略。國民黨立場一向非常清楚，對於柯文哲的司法案件，就是讓證據說話，也堅持調查程序必須符合程序正義，從來沒有「兩手策略」、「設防火牆」或「風向轉變」的問題，這些都是有心人士的惡意放話與媒體臆測，企圖分裂國民黨以及在野的團結。2026選戰的勝負，最後將由人民擔任裁判，國民黨會做好在野黨的角色，全力監督、為民發聲，自然能獲得絕大多數民眾的支持與認同。

國民黨 李彥秀 柯文哲 民眾黨

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