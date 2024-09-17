快訊

木村拓哉到妻夫木聰 專家：台灣觀光代言人不宜年年換

圖文開箱／超輕薄行動電源！高CP附支架、磁圈 充電iPhone 16一日外出沒問題

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

聽新聞
0:00 / 0:00

估藍白一定合 民進黨團七長、召委布局成形接戰

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘說，在野黨挑戰執政黨天經地義，藍白合一定會合，將嚴肅面對預算會期的挑戰。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘說，在野黨挑戰執政黨天經地義，藍白合一定會合，將嚴肅面對預算會期的挑戰。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜明天將召集朝野協商，討論新會期開議日與相關流程，民進黨團總召柯建銘評估，開議日將落在周五、20日，召委選舉則是25日，人選布局漸漸成形。他評估，藍白合一定會合，畢竟在野黨挑戰執政黨天經地義，將嚴肅面對挑戰。

藍綠白迎來朝小野大的首個預算會期，行政院長卓榮泰已預期朝野攻防將更激烈。近日民進黨團七長逐漸成形，總召柯建銘、幹事長吳思瑤續戰，書記長莊瑞雄則交棒給同為英系、出身律師民進黨立委蔡易餘，副幹事長洪申翰、林楚茵續任，副書記長由陳秀寶、王美惠出任。

柯建銘指出，民進黨團聚焦明年度中央政府總預算案、撥補台電一千億元的中央政府總預算追加預算案、中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案，及今年度國營事業預算案，也盼NCC、考試院與司法院人事權能順利審查。

柯建銘指出，粗估18日朝野協商後，20日能開議、25日選召委。他說，朝野應優先將預算審查期程、首長備詢、施政報告時間敲定，若要安排專案報告，屆時也可以來討論，盼議程、預算審查順利，民進黨團本會期也會提出聯合國大會第2758號決議不涉台的決議案。

針對本會期政治情勢，柯說，在野黨挑戰執政黨天經地義，民進黨能體會此種心情，因此藍白合一定會合，「政治上就是如此」，會平常心看待，但呼籲在野不要為了杯葛而杯葛，要適可而止，執政黨也要做好心理準備，嚴肅面對挑戰，黨團將與行政團隊密切溝通，並肩合作。

由於本會期是預算會期，八名常設委員會的召委可掌握議程安排，決定法案及預算案的優先順序，角色關鍵。藍綠都是以每個委員會拿下一席召委為目標。柯說，會先尊重原召委的意願，有其他人選再協調。

目前民進黨召委規劃漸漸成形，內政委員會有望為張宏陸出任，經濟委員會邱志偉、財政委員會賴惠員、教育及文化委員會范雲、交通委員會陳素月，外交及國防委員會可望再由王定宇續任，而司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會仍待協調。

柯建銘 民進黨 藍白合 韓國瑜

延伸閱讀

柯建銘：立院可能20日開議 觀察藍白是否出怪招

立院第2會期將展開…柯建銘嘆面臨在野黨嚴峻杯葛：民進黨團會團結以對

被指投資大陸涉欠款 柯建銘要告了

赴中投資陷金錢爭議？柯建銘：認知作戰勿以訛傳訛

相關新聞

民調／賴清德上任百日 「不贊同治國」增250萬人以上

賴清德總統上任3個多月，台灣民意基金會今公布民調結果，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，賴上任百日聲望從五成八下滑到四成七...

傳國民黨擬2套藍白合劇本 侯友宜：國家人民要好 就別分政黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，傳出藍營擬定2套劇本，檯面上定調藍白合，但藍營內部出現反藍白合異音。新北市長侯友...

週刊爆關切長輩是黨高層 游淑慧：查弊沒必要變家務爭議

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，傳出有「黨內長輩」要查京華城案的國民黨議員游淑慧「顧大局」，鏡週刊今再報導，這名「黨內...

民調／4成4支持賈永婕掌101 4成4反對姚立明任大法官

台灣民意基金會公布最新民調，針對藝人賈永婕接任台北101董事長、原行政院發言人陳世凱轉任交通部長，及賴清德總統提名前新黨...

潘孟安母親告別式 賴清德南下弔唁

總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳日前辭世，享壽88歲，今天中秋節舉行告別式，現場冠蓋雲集，包括賴清德總統，行政院副院長鄭...

「我與潘孟安情同手足」 潘母告別式賴清德親任點主官代表家屬致詞

總統府秘書長潘孟安母親潘林美鳳今日上午舉辦告別式，包括賴清德總統等人都到場致意，現場冠蓋雲集。賴清德除了擔任點主官，完整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。