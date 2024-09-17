估藍白一定合 民進黨團七長、召委布局成形接戰

立法院長韓國瑜明天將召集朝野協商，討論新會期開議日與相關流程，民進黨團總召柯建銘評估，開議日將落在周五、20日，召委選舉則是25日，人選布局漸漸成形。他評估，藍白合一定會合，畢竟在野黨挑戰執政黨天經地義，將嚴肅面對挑戰。

藍綠白迎來朝小野大的首個預算會期，行政院長卓榮泰已預期朝野攻防將更激烈。近日民進黨團七長逐漸成形，總召柯建銘、幹事長吳思瑤續戰，書記長莊瑞雄則交棒給同為英系、出身律師民進黨立委蔡易餘，副幹事長洪申翰、林楚茵續任，副書記長由陳秀寶、王美惠出任。

柯建銘指出，民進黨團聚焦明年度中央政府總預算案、撥補台電一千億元的中央政府總預算追加預算案、中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案，及今年度國營事業預算案，也盼NCC、考試院與司法院人事權能順利審查。

柯建銘指出，粗估18日朝野協商後，20日能開議、25日選召委。他說，朝野應優先將預算審查期程、首長備詢、施政報告時間敲定，若要安排專案報告，屆時也可以來討論，盼議程、預算審查順利，民進黨團本會期也會提出聯合國大會第2758號決議不涉台的決議案。

針對本會期政治情勢，柯說，在野黨挑戰執政黨天經地義，民進黨能體會此種心情，因此藍白合一定會合，「政治上就是如此」，會平常心看待，但呼籲在野不要為了杯葛而杯葛，要適可而止，執政黨也要做好心理準備，嚴肅面對挑戰，黨團將與行政團隊密切溝通，並肩合作。

由於本會期是預算會期，八名常設委員會的召委可掌握議程安排，決定法案及預算案的優先順序，角色關鍵。藍綠都是以每個委員會拿下一席召委為目標。柯說，會先尊重原召委的意願，有其他人選再協調。

目前民進黨召委規劃漸漸成形，內政委員會有望為張宏陸出任，經濟委員會邱志偉、財政委員會賴惠員、教育及文化委員會范雲、交通委員會陳素月，外交及國防委員會可望再由王定宇續任，而司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會仍待協調。