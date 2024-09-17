綠批國民黨為藍白合跟民眾黨起舞 未來恐跟著一起陪葬

立法院新會期將開議，國民黨跟民眾黨可望繼續合作，不過，隨著民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押，近期國民黨內傳出對藍白合路線未達成共識。民進黨立委許智傑表示，國民黨對民眾黨立場一變再變，跟著民眾黨起舞，未來恐怕會跟著民眾黨弊案一同陪葬。

許智傑指出，國民黨立場從「挺柯」到「不評論」，再轉為質疑偵查過程的瑕疵，一變再變，支持者、年輕黨公職無所適從，國民黨身為百年泱泱大黨，卻跟著民眾黨起舞，未來恐怕會跟著民眾黨弊案一同陪葬，呼籲國民黨記取過去藍白合被玩弄的失敗經驗，一起跟人民反貪腐，回頭是岸，走自己的路。

柯文哲遭羈押後，民進黨積極想要吸引回頭草。許智傑表示，他非常支持黨中央推復育小草計劃，讓小草知道，真正顧台灣、維護民主自由法治價值的是民進黨。建議民進黨朝3方向努力，強化社群、增加社福、減輕負擔，相信能喚回更多年輕人，再次支持民進黨。